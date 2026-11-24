संवाद सूत्र, बांका। रजौन थाना क्षेत्र की मझगांय डरपा पंचायत अंतर्गत कैथा गांव में मंगलवार की दोपहर गोली लगने से एक नवविवाहिता की मौत हो गई। मृतका की पहचान रंजीत मंडल की पत्नी लक्ष्मी कुमारी (19) के रूप में हुई है। छह महीने पहले ही लक्ष्मी की शादी रंजीत के साथ हुई थी।

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा और थानाध्यक्ष अभय शंकर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की।

इधर, घटना के बाद मृतका का पति रंजीत मंडल, ससुर सीताराम मंडल समेत ससुराल के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हैं। गांव में चर्चा है कि घर में हथियार साफ करने के दौरान अचानक गोली चल गई, जिसकी चपेट में लक्ष्मी आ गई। हालांकि, गोली किस परिस्थिति में चली और नवविवाहिता को कैसे लगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।