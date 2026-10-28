बांका में राज्यस्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज, नौ प्रमंडलों की 30 टीमें दिखाएंगी दमखम, मैदान में रोमांच
बांका के आरएमके इंटर स्कूल मैदान में बिहार राज्य विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें नौ प्रमंडलों और एक क्लब केंद्र की 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
HighLights
बांका में राज्यस्तरीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ।
नौ प्रमंडलों की 30 टीमें ले रही हैं हिस्सा।
युवा खिलाड़ियों को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच।
जागरण संवाददाता, बांका। खेलकूद को बढ़ावा देने की कड़ी में बांका शहर के आरएमके इंटर स्कूल मैदान में बुधवार को बिहार राज्य विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग और भव्य शुभारंभ हुआ।
प्रतियोगिता का उद्घाटन उप विकास आयुक्त उपेंद्र सिंह, अपर समाहर्ता अजीत कुमार और एसडीओ राज कुमार सहित अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और आसमान में रंगबिरंगे गुब्बारे उड़ाकर किया। उद्घाटन समारोह के बाद पूरे खेल परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला।
इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के नौ प्रमंडलों और एक क्लब केंद्र की कुल 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विभिन्न जिलों और क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों के बांका पहुंचने से यहां खेल गतिविधियों को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आयोजन को लेकर मैदान पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
स्मैश, अटैक और किल का दिखेगा शानदार हुनर
प्रतियोगिता के दौरान मैदान पर खिलाड़ी वॉलीबॉल के आधुनिक और तकनीकी कौशल जैसे स्मैश, अटैक, डिग और किल का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। रोमांचक मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के शारीरिक दमखम के साथ-साथ टीमों के बीच शानदार आपसी तालमेल भी देखने को मिलेगा।
इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेशभर के युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को बड़े मंच पर साबित करने का सुनहरा अवसर मिला है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों को एक-दूसरे के खेल कौशल को समझने और अनुभव साझा करने का भी मौका मिल रहा है।
जिले की खेल गतिविधियों को मिलेगा प्रोत्साहन
बांका जैसे जिले में इस स्तर की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन से स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति और गतिविधियों को एक नई गति मिलने की उम्मीद है।
आयोजकों और खेल प्रेमियों को पूरा विश्वास है कि प्रतियोगिता के दौरान सभी टीमों के बीच बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद अब खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों की निगाहें भी मैदान पर होने वाले एक-एक मैच पर टिकी हुई हैं।
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