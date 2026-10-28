बांका में राज्यस्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज, नौ प्रमंडलों की 30 टीमें दिखाएंगी दमखम, मैदान में रोमांच

जागरण संवाददाता, बांका। खेलकूद को बढ़ावा देने की कड़ी में बांका शहर के आरएमके इंटर स्कूल मैदान में बुधवार को बिहार राज्य विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग और भव्य शुभारंभ हुआ।

प्रतियोगिता का उद्घाटन उप विकास आयुक्त उपेंद्र सिंह, अपर समाहर्ता अजीत कुमार और एसडीओ राज कुमार सहित अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और आसमान में रंगबिरंगे गुब्बारे उड़ाकर किया। उद्घाटन समारोह के बाद पूरे खेल परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला।

इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के नौ प्रमंडलों और एक क्लब केंद्र की कुल 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विभिन्न जिलों और क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों के बांका पहुंचने से यहां खेल गतिविधियों को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आयोजन को लेकर मैदान पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

स्मैश, अटैक और किल का दिखेगा शानदार हुनर प्रतियोगिता के दौरान मैदान पर खिलाड़ी वॉलीबॉल के आधुनिक और तकनीकी कौशल जैसे स्मैश, अटैक, डिग और किल का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। रोमांचक मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के शारीरिक दमखम के साथ-साथ टीमों के बीच शानदार आपसी तालमेल भी देखने को मिलेगा।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेशभर के युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को बड़े मंच पर साबित करने का सुनहरा अवसर मिला है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों को एक-दूसरे के खेल कौशल को समझने और अनुभव साझा करने का भी मौका मिल रहा है।