भागलपुर-आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय में बदलाव, अब 11:55 नहीं, दोपहर 12:10 बजे खुलेगी ट्रेन
Vikramshila Express Timetable Changed Bhagalpur-Anand Vihar: भागलपुर-आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस की समय सारणी में बदलाव हुआ है, अब यह ट्रेन ...और पढ़ें
HighLights
विक्रमशिला एक्सप्रेस की समय सारणी में बदलाव।
भागलपुर से अब दोपहर 12:10 बजे प्रस्थान।
आनंद विहार पहुंचने में 15 मिनट की देरी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Vikramshila Express Timetable Changed Bhagalpur-Anand Vihar: भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में शुमार विक्रमशिला एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस की समय सारणी (Time Table) में संशोधन किया गया है। रेलवे द्वारा जारी नई समय सारणी के तहत ट्रेन संख्या 12367 भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस का यात्रा समय 15 मिनट बढ़ा दिया गया है।
नियमों के अनुसार, विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 11:55 बजे भागलपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे आनंद विहार पहुंचती थी। लेकिन संशोधित समय सारणी लागू होने के बाद अब यह ट्रेन 15 मिनट की देरी से सुबह 7:35 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
19.25 घंटे के बजाय अब 19.40 घंटे का होगा सफर
इस बदलाव के कारण अब भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक की पूरी यात्रा में यात्रियों को 19 घंटे 25 मिनट के बजाय 19 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। रेलवे की ओर से परिचालन संबंधी कारणों और रूट पर ट्रेनों के दबाव को देखते हुए समय सारणी में यह आंशिक संशोधन किया गया है।
गरीबरथ की तुलना में सुस्त हुई विक्रमशिला की चाल
गौरतलब है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस भारतीय रेल की सुपरफास्ट श्रेणी की प्रतिष्ठित ट्रेनों में गिनी जाती है। इसी रूट पर चलने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस भी सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन है, लेकिन उसका कुल यात्रा समय महज 19 घंटे 05 मिनट रखा गया है। ऐसे में विक्रमशिला एक्सप्रेस का रनिंग टाइम बढ़कर 19 घंटे 40 मिनट होने से दैनिक यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों को दिल्ली पहुँचने में अतिरिक्त समय देना पड़ेगा।
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