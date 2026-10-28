भागलपुर-आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय में बदलाव, अब 11:55 नहीं, दोपहर 12:10 बजे खुलेगी ट्रेन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Vikramshila Express Timetable Changed Bhagalpur-Anand Vihar: भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में शुमार विक्रमशिला एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस की समय सारणी (Time Table) में संशोधन किया गया है। रेलवे द्वारा जारी नई समय सारणी के तहत ट्रेन संख्या 12367 भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस का यात्रा समय 15 मिनट बढ़ा दिया गया है।

नियमों के अनुसार, विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 11:55 बजे भागलपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे आनंद विहार पहुंचती थी। लेकिन संशोधित समय सारणी लागू होने के बाद अब यह ट्रेन 15 मिनट की देरी से सुबह 7:35 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

19.25 घंटे के बजाय अब 19.40 घंटे का होगा सफर इस बदलाव के कारण अब भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक की पूरी यात्रा में यात्रियों को 19 घंटे 25 मिनट के बजाय 19 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। रेलवे की ओर से परिचालन संबंधी कारणों और रूट पर ट्रेनों के दबाव को देखते हुए समय सारणी में यह आंशिक संशोधन किया गया है।