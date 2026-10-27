छठ से पहले भागलपुर रेलवे जंक्शन पर बड़ा बदलाव; प्लेटफार्म 2-3 पर एक साथ नहीं लगेंगी ट्रेनें, 3 माह से अटका है प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Railway Station Platform 2-3 Lift: मालदा रेल मंडल अंतर्गत भागलपुर रेलवे स्टेशन के संवेदनशील और तुलनात्मक रूप से संकरे प्लेटफार्म संख्या दो और तीन पर प्रस्तावित यात्री सुविधाएं विभागीय लेटलतीफी की भेंट चढ़ी हुई हैं। श्रावणी मेले की भारी भीड़ से पूर्व जिस लिफ्ट को चालू करने की डेडलाइन तय की गई थी, वह मेला समाप्त होने के तीन माह बाद भी धूल फांक रही है।

हालांकि, फुटओवर ब्रिज (एफओबी) की सीढ़ियों के चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन लिफ्ट का पहिया अब तक नहीं घूम सका है। अब छठ पूजा में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने किसी भी संभावित हादसे या धक्का-मुक्की को टालने के लिए प्लेटफार्म 2 और 3 पर एक साथ ट्रेनों को न लेने का बड़ा परिचालन निर्णय लिया है।

डीआरएम का अल्टीमेटम फेल, 3 महीने से अटकी लिफ्ट प्लेटफार्म संख्या दो और तीन की लंबाई-चौड़ाई अपेक्षाकृत कम होने और फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के संकरा होने के कारण आम दिनों में भी यहां यात्रियों का भारी दबाव रहता है। श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मालदा के डीआरएम ने मेले से पहले ही सीढ़ियों के चौड़ीकरण और नई लिफ्ट चालू करने का सख्त निर्देश दिया था।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, लिफ्ट का ढांचा और इंस्टालेशन का काम महीनों पहले पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीकी कमियों और समय पर विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन) न होने की वजह से इसे चालू नहीं किया जा सका। नतीजतन बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को चौड़ी हुई सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

छठ में बढ़ेंगे 10 हजार अतिरिक्त यात्री, रेलवे ने बदला प्लान दीपावली और छठ महापर्व के दौरान भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब उमड़ता है। खासकर पर्व संपन्न होने के बाद जब प्रवासियों के महानगरों की ओर लौटने का सिलसिला शुरू होगा, तब स्टेशन पर सामान्य दिनों की तुलना में प्रतिदिन 8 से 10 हजार अतिरिक्त यात्रियों का भार बढ़ेगा। ऐसे में प्लेटफार्म दो और तीन पर भीड़ नियंत्रण करना रेल सुरक्षा बल और रेलकर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

इस दबाव को भांपते हुए परिचालन विभाग ने तय किया है कि प्लेटफार्म संख्या दो और तीन पर एक ही समय में दोनों ओर ट्रेनें नहीं ली जाएंगी। यात्रियों की भीड़ के आकलन के आधार पर किसी एक प्लेटफार्म पर ट्रेन को प्लेस किया जाएगा, जिससे यात्री आसानी से उतर-चढ़ सकें और प्लेटफार्म पर अनावश्यक जाम या भगदड़ की स्थिति न बने।