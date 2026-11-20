संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। 14 साल का लंबा इंतजार... मायके की मिट्टी से मिलने की खुशी... बहनों के साथ छठ महापर्व मनाने का उत्साह। वंदना राय के लिए इस बार का छठ बेहद खास था। अमेरिका में रहने वाली वंदना अपने बेटे के साथ वर्षों बाद आसमानीचक गांव आई थीं।

घर में छठ की खुशियां थीं। बहनों के साथ पर्व मनाया और अपनों के बीच कुछ यादगार पल बिताए, लेकिन किसी को क्या पता था कि मायके से उनकी यह विदाई आखिरी होगी। गुरुवार की सुबह घने कोहरे ने उनकी जिंदगी की राह ही छीन ली।

छठ संपन्न होने के बाद वंदना अपनी तीन बहनों और बच्चों के साथ कार से बनारस लौट रही थीं। भागलपुर जिले के मधुसुदनपुर के पास सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी।

घटना में वंदना और कार चालक जेनेंद्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहनों के साथ लौटी थीं, अब अस्पताल में जिंदगी की जंग जिस घर में कुछ घंटे पहले तक छठ की खुशियां गूंज रही थीं, वहां हादसे की खबर पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई। वंदना की मौत की खबर ने स्वजनों को भीतर तक झकझोर दिया।