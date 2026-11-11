सवा 2 लाख की आबादी और 3 खटारा एंबुलेंस! रास्ते में ही थम जाते हैं पहिए, बांका पुलिस की गाड़ी से पहुंचते हैं मरीज

संवाद सूत्र, बेलहर (बांका)। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के सरकार के दावे बेलहर प्रखंड में खोखले साबित हो रहे हैं। यहां सवा दो लाख की आबादी की स्वास्थ्य सेवा तीन पुरानी एंबुलेंस के भरोसे है। स्थिति यह है कि तीनों एंबुलेंस अक्सर खराब रहती हैं।

कई बार मरीजों को अस्पताल लाने और पहुंचाने के दौरान बीच रास्ते में ही एंबुलेंस का चक्का थम जाता है। ऐसे में प्रसव पीड़िताओं और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को निजी वाहनों या पुलिस की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है।

23 उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत धौरी, खड़ौधा और बिज्जीखरबा में तीन अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र तथा 23 उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। प्रखंड मुख्यालय से विभिन्न दिशाओं में 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर गांव बसे हैं। जंगली और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां आवागमन भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में एंबुलेंस सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अस्पताल में एक छोटी सहित कुल तीन एंबुलेंस उपलब्ध हैं। लेकिन तीनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। अक्सर मरम्मत के लिए भेजनी पड़ती है। महीने में करीब एक सप्ताह तक किसी न किसी खराबी के कारण एंबुलेंस सेवा प्रभावित रहती है।