1000 साल बाद सामने आए सोमनाथ शिवलिंग के टुकड़े, 4 दिसंबर को औरंगाबाद में होंगे दर्शन

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। भगवान शिव के भक्तों के लिए चार दिसंबर खास रहेगा। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग का अवशेष इस दिन शहर पहुंचेगा। शाम पांच बजे से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति में भगवान शिव का विशेष महत्व है और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ की विशिष्ट पहचान है। करीब एक हजार वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर शिवलिंग खंडित कर दिया था। मंदिर के पुरोहित परिवार ने उसके टुकड़े सुरक्षित रखे और कई पीढ़ियों तक गुप्त रूप से उनका संरक्षण किया। श्री श्री रविशंकर को सौंप गया टुकड़ा प्रशांत के अनुसार, करीब 100 वर्ष पहले रांची के शंकराचार्य ने परिवार को अवशेष अगले 100 वर्षों तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। बाद में इसे दक्षिण भारत के एक संत को सौंपा जाना था, जिनके माध्यम से सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होनी थी।