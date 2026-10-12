औरंगाबाद: सिलाई के हुनर से 3 बच्चों का भविष्य संवार रहीं पिंकी, हर महीने 10 से 15 हजार रुपये की कमाई

शुभम कुमार सिंह, औरंगाबाद। साल 2018 में सड़क दुर्घटना में पति डबलू रजक की मौत ने पिंकी देवी की जिंदगी बदल दी। जिस उम्र में उन्हें पति के साथ परिवार के सपने पूरे करने थे, उसी समय तीन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई।

एक ओर पति को खोने का दुख था, तो दूसरी ओर बच्चों के भविष्य की चिंता। आर्थिक तंगी ने मुश्किलें बढ़ाईं, लेकिन पिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने हुनर को ताकत बनाया और मेहनत से बच्चों के भविष्य को संवारने की राह चुनी।

दर्द को ताकत बनाकर चुनी आत्मनिर्भरता की राह औरंगाबाद के रायपुरा गांव की 30 वर्षीय पिंकी के लिए पति की मौत के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। उस समय उनकी उम्र 22 वर्ष थी। तीन बच्चों की परवरिश, घर का खर्च और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाना बड़ी चुनौती थी।

परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मुश्किल वक्त में पर्याप्त सहारा मिल सके। ऐसे में पिंकी ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। उन्हें जन शिक्षण संस्थान, औरंगाबाद के जरिए सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण लेने की जानकारी मिली।

उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और लगन से प्रशिक्षण पूरा किया। इससे उनका हुनर निखरा और आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने तय किया कि अपनी मेहनत से बच्चों की जिंदगी संवारेंगी। सुई-धागे से बुन रहीं बच्चों के भविष्य के सपने प्रशिक्षण के बाद पिंकी ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया। शुरुआत में काम मिलना चुनौती था, लेकिन मेहनत और काम की गुणवत्ता से धीरे-धीरे उन्हें पहचान मिली। आसपास के लोग और महिलाएं कपड़े सिलवाने के लिए उनके पास आने लगे।