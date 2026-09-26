बिहार के नबीनगर रेलवे स्टेशन में कट्टा लेकर घूम रहे थे 2 युवक, RPF ने बैग की तलाशी ली तो उड़े होश

संवाद सूत्र, बारुण (औरंगाबाद)। नबीनगर रेलवे स्टेशन पर हथियार लेकर घूम रहे दो युवकों को आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास मौजूद बैग की तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा और दो कारतूस बरामद किए गए।

गिरफ्तार युवकों की पहचान झारखंड के गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी 25 वर्षीय विशाल कुमार और भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बनखेता गांव निवासी 20 वर्षीय मनीष कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर हथियार के स्रोत और इसके संभावित इस्तेमाल की जानकारी जुटा रही है। सोननगर जीआरपी थानाध्यक्ष श्याम रजक ने बताया कि आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम के नेतृत्व में नबीनगर स्टेशन पर जांच एवं छापामारी अभियान चलाया जा रहा था।

इसी दौरान प्लेटफार्म संख्या दो पर ड्यूटी में तैनात आरपीएफ जवानों को दोनों युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जवानों ने दोनों को रोककर पूछताछ की और उनके बैग की तलाशी ली। बैग से देशी कट्टा और दो कारतूस बरामद होने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया।

डेढ़ माह पहले जेल से बाहर आया था विशाल जीआरपी थानाध्यक्ष के अनुसार, गिरफ्तार विशाल कुमार के खिलाफ झारखंड के कांडी थाना में पहले से सात मामले दर्ज हैं। वह करीब डेढ़ माह पहले ही जेल से बाहर आया था।