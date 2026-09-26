यमुनानगर में ई-चालान का लिंक भेजकर 18 लाख की ठगी, बिहार से किराना दुकानदार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। मोबाइल पर आरटीओ ई चालान की फाइल का लिंक भेजकर ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बिहार से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित बिहार के जिला पटना के गांव फतेहपुर निवासी अंकित कुमार किराना की दुकान चलाता है।

उसके खाते में ठगी की राशि से 13 लाख रुपये आए थे। जांच अधिकारी पीएसआइ खुशबीर सिंह ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, प्रोफेसर कालोनी निवासी मन्नू सलूजा कैटरिंग का कार्य करते हैं। उनकी पत्नी के मोबाइल पर अनजान नंबर से आरटीओ ई चालान के नाम से एपीके फाइल आई। उनका पूर्व में कोई चालान हुआ था। जिससे उसने यह फाइल डाउनलोड कर ली।