जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर के चर्चित जुनैद हत्याकांड में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मो. सैफ अली उर्फ मैडी, पिता मो. जहुर अली को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार बदमाश शहर के नावाडीह मोहल्ले का निवासी है। इसे जिला पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर क्षेत्र से गिरफ्तारी किया है। गिरफ्तारी के बाद बदमाश ने जुनैद हत्याकांड में अपना अपराध स्वीकार किया है।

31 जनवरी को नगर थाना में प्राथमिकी

डीएसपी मुख्यालय विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 30 जनवरी 2026 की रात नगर थाना क्षेत्र के नवाडीह मोड़ के पास बाइक सवार बदमाशों ने मस्जिद के पास स्थित गैलेक्सी मेडिकल के संचालक मो. जुनैद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मामले में मेडिकल संचालक के पिता के बयान पर 31 जनवरी को नगर थाना में प्राथमिकी कराई गई थी। एसआईटी को सौंपी गई थी जांच की जिम्मेदारी डीएसपी ने बताया कि हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा सदर-वन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपितों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे चुकी है।

शूटर से लेकर हत्या के साजिशकर्ता को जेल भेजा गया है। एक नाबालिग को भी सुधार गृह भेजा गया है। इसी क्रम में करीब 10 माह से फरार चल रहे मो. सैफ अली उर्फ मैडी का सुराग जम्मू कश्मीर में मिलने के बाद उसे बारामूला जिले के सोपोर से गिरफ्तार कर औरंगाबाद लाया गया।

मंगलवार को इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से जेल भेजा गया। डीएसपी ने बताया कि मामले में फरार चार आरोपितों के घर कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।