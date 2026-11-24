जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। गोह थाना क्षेत्र के बाजार वर्मा गांव में एसटीएफ और गोह थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में चार को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार तस्कारों में बाजार वर्मा गांव निवासी रामावतार यादव के पुत्र आशुतोष कुमार, अखिलेश पासवान के पुत्र सिद्धू कुमार, लखन यादव के पुत्र गुड्डू कुमार शामिल हैं। एक नाबालिग को पकड़ा है। पुलिस ने सभी के पास से 950 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है।

बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री एसटीएफ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपये है। पुलिस ने एक कार, एक बाइक, तीन मोबाइल और 8,400 रुपये नकद जब्त किए है। दाउदनगर एसडीपीओ ने बताया कि यह सफलता सोमवार शाम को मिली है।

एसटीएफ व पुलिस को सूचना मिली थी कि बाजार वर्मा में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री हो रही है। इसके बाद एसटीएफ की विशेष टीम और गोह थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान चारों को गिरफ्तार किया गया और तलाशी में ब्राउन शुगर समेत अन्य सामान बरामद हुए।

तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस कार्रवाई के बाद पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया कर रही है। एसडीपीओ के अनुसार जब्त मोबाइल और वाहनों की जांच के जरिए तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।