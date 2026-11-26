जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद शहर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की वर्षों पुरानी उम्मीद अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

जिले में रेल संपर्क विस्तार की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम तेज करने की तैयारी है। इनमें 117.06 किलोमीटर लंबी बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन और 12.906 किलोमीटर लंबी औरंगाबाद टर्मिनल से अनुग्रह नारायण रोड तक रेल लाइन शामिल है।

इनके पूरा होने से औरंगाबाद सहित आसपास के जिलों के लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। डीएम अभिलाषा शर्मा ने बताया कि बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड रेल परियोजना की संशोधित लागत 3,606.42 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके तहत पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों को रेल संपर्क से जोड़ने का प्राविधान है। परियोजना को सितंबर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस रेलखंड से राजधानी पटना और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन तेज होने के साथ क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। टर्मिनल से मुख्य रेल नेटवर्क तक जुड़ेगा शहर औरंगाबाद शहर को सीधे मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली 12.906 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 440.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एडीएम अनुग्रह नारायण सिंह ने बताया कि परियोजना के लिए 11 मौजों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।