औरंगाबाद में नाबालिग से गैंगरेप केस में लव एंगल, बेटी के बयान बदलने पर पिता ने की पिटाई  

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। ढिबरा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को जंगल में दो दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के आरोप की जांच में पुलिस के सामने नया मोड़ आया है।

पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग और वर्ष 2024 में हुई हत्या के विवाद से जुड़ता दिखाई दे रहा है। दुष्कर्म की घटना से नाबालिग के इनकार करने के बाद उसके पिता द्वारा पिटाई किए जाने की बात सामने आई है।

शुक्रवार को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर थाने लाया। अब उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार, किशोरी के पिता ने बुधवार को थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि किशोरी जलावन लेने जंगल गई थी। इसी दौरान गांव के दो युवकों ने उसे बंधक बना लिया और दो दिनों तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। प्राथमिकी के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि किशोरी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था। उसके पिता को इसकी जानकारी होने के बाद विवाद शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार, किशोरी ने पूछताछ में दुष्कर्म की घटना से इनकार किया है। वहीं, मामले में नामजद दूसरे युवक के पिता की वर्ष 2024 में हत्या हुई थी। हत्या के इस मामले में किशोरी के स्वजन आरोपित हैं और मामला न्यायालय में अंतिम सुनवाई के स्तर पर है।

पुलिस को आशंका है कि पुराने हत्या मामले को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से युवक को दुष्कर्म के मामले में आरोपित किया गया हो। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।