जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनडीह स्थित सुरक्षित स्थान में रह रहे एक विधि विरुद्ध किशोर की बुधवार को गयाजी स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोर आरा का निवासी था और हत्या के एक मामले में उसे यहां रखा गया था।

किशोर की मौत की सूचना मिलने के बाद बुधवार रात औरंगाबाद पहुंचे स्वजन ने हंगामा किया। स्वजन ने किशोर की तबीयत खराब होने की सूचना समय पर नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही उसकी मौत को लेकर संदेह जताते हुए हत्या का आरोप लगाया।