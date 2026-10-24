कम खर्च में स्वरोजगार का मौका, मशरूम की खेती के लिए 80% सब्सिडी दे रही बिहार सरकार; किट फ्री  

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। कम जमीन में अधिक आय अर्जित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत मशरूम हट निर्माण और मशरूम किट वितरण की योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र लाभुकों को मशरूम हट निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जबकि मशरूम किट 100 प्रतिशत अनुदान पर दी जाएंगी।