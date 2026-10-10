अरवल में बर्थडे पार्टी से लौट रहे दोस्तों की स्कॉर्पियो पलटी, एक की मौत; 4 गंभीर

जागरण संवाददाता,अरवल। पटना-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-139 पर सदर थाना क्षेत्र में उमैराबाद के पास स्कॉर्पियो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मृतक की पहचान स्थानीय प्रसादी इंग्लिश गांव निवासी मंटू कुमार के रूप में की गई है। घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई। घटना शुक्रवार की रात करीब एक बजे की है।

एनएच-139 पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई घटना के बाद मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया। हादसे की खबर मिलते ही स्वजन व ग्रामीण सदर अस्पताल अरवल पहुंचे। स्कॉर्पियो पर सवार सभी पांच लोग एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद वापस प्रसादी इंग्लिश बाजार की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान उमैराबाद के पास एनएच-139 पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन सवार पांच लोग घायल हो गए।