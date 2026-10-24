अरवल में मैरेज हॉल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 5 जोड़े

जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के उमैराबाद मुख्य मार्ग स्थित एक उत्सव मैरेज हॉल में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार से जुड़े मामले का खुलासा किया है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच जोड़ों को हिरासत में लिया। मैरेज हॉल के संचालक को भी पकड़े जाने की सूचना है। हिरासत में लिए गए लोगों से नगर थाना की पुलिस पूछताछ कर रही है।

वहीं, मौके पर मौजूद कुछ अन्य जोड़ों के पुलिस कार्रवाई के दौरान फरार होने की बात सामने आई है। यह कार्रवाई डीएम व एसपी के निर्देश पर एएसपी सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय के नेतृत्व में गठित टीम ने की।