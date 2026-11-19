जागरण संवाददाता, अरवल। जिले को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहा है। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत गांव-गांव में घर-घर शौचालय निर्माण कराने और जागरूकता अभियान चलाने पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन खुले में शौच की समस्या खत्म नहीं हो सकी है।

शहर की मलिन बस्तियों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक आज भी कई परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। मजबूरी में लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। 81 करोड़ 78 लाख 84 हजार रुपये खर्च विभाग के अनुसार, वर्ष 2016 से अब तक जिले में 68 हजार 157 घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। इस पर सरकार की ओर से 81 करोड़ 78 लाख 84 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा जिले में 38 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है।

प्रत्येक व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर लाभुकों को 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी खुले में शौच की समस्या बरकरार रहना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। पांच प्रखंडों में इतने बने शौचालय जिले के पांच प्रखंडों में शौचालय निर्माण के आंकड़ों पर गौर करें तो अरवल में 10,168, कलेर में 15,551, कुर्था में 12,133, करपी में 20,960 और बंशी में 9,345 शौचालय बनाए गए हैं। इसके बावजूद कई घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।