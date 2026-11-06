मिट्टी-फूस के घर में रहकर अरवल की बेटी ने रचा इतिहास, पहले BSF और फिर बिहार पुलिस में हासिल की नौकरी

संवाद सहयोगी, करपी (अरवल)। मिट्टी और फूस के घर में पली-बढ़ी ब्यूटी कुमारी ने अपनी मेहनत और हौसले से सफलता की नई इबारत लिखी है।

पिता को खेती के बाद परिवार के भरण-पोषण के लिए दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करनी पड़ती है। सीमित संसाधनों के बावजूद ब्यूटी ने पढ़ाई जारी रखी और एक के बाद एक दो सरकारी नौकरियां हासिल कीं।

मार्च 2025 में उनका चयन सीमा सुरक्षा बल (BSF) में हुआ। इसके बाद जून में उन्होंने बिहार पुलिस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। ब्‍यूटी ने बिहार पु‍लिस की नौकरी ज्‍वाइन की।

पिता करते हैं खेती और दूसरे प्रदेशों में मजदूरी

ब्यूटी सोनभद्र बंशी सूर्यपुर प्रखंड की सोनभद्र पंचायत अंतर्गत मोगलापुर गांव निवासी पारसनाथ पासवान की पुत्री हैं। चार बहनों में सबसे बड़ी ब्यूटी का परिवार आज भी मिट्टी और फूस के साधारण मकान में रहता है।