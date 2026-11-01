गाड़ी में बैठाकर भेजा था ससुराल, 6 महीने बाद अर्थी पर लौटी बेटी; अरवल में दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, अरवल। इसी साल अप्रैल माह में धूमधाम से शादी के बाद जहानाबाद की एक बेटी दुल्हन बनकर अरवल अपने ससुराल आई थी, उसी ससुराल से छह माह बाद उसकी अर्थी निकल गई।

पिता का आरोप है कि ससुराल वाले ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी, उसे जबरन जहर पिलाकर मार डाला। यह घटना अरवल सदर थाना क्षेत्र के अमरा चौकी गांव की है।

नवविवाहिता ममता कुमारी जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड के घेजन गांव की थी, उसके पिता विजय पासवान के अनुसार इसी साल अप्रैल माह में धूमधाम से ममता की शादी घेजन गांव निवासी सुनील पासवान के पुत्र दीपक पासवान से की थी।

शादी में सामर्थ्य के अनुसार नकदी और कीमती घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिया गया था। शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से एक लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं होने पर ममता को प्रताड़ित किया जाने लगा।

जहर देकर हत्या करने का आरोप इसी विवाद में शनिवार की रात ससुराल वालों ने उनकी बेटी को जबरन जहर पिला दिया। पड़ोसियों से घटना की सूचना मिलने पर वे आनन-फानन में बेटी के ससुराल पहुंचे और उसे लेकर सदर अस्पताल गए, जहां चिकित्सकीय जांच के बाद डॉक्टरों ने ममता को मृत घोषित कर दिया ममता को मौत के बाद पति समेत ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए।