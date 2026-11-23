जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक नल-जल योजना की सुविधा से वंचित टोलों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जिले के 41 छूटे हुए टोलों के 2460 घरों को नल-जल योजना से जोड़ने की पहल शुरू कर दी गई है।

इसके तहत संबंधित टोलों में पाइपलाइन बिछाने और घरों तक नए जल कनेक्शन पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। जिला पंचायती राज विभाग की इस पहल से ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। दरअसल, नल-जल योजना के शुरुआती चरण में प्रत्येक वार्ड के केवल दो टोलों को ही योजना से जोड़ा गया था। इस कारण वार्ड के कई अन्य टोले पेयजल सुविधा से वंचित रह गए थे। ऐसे टोलों को चिह्नित कर अब योजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए इधर-उधर भटकने और दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहने से राहत मिलेगी। चार प्रखंडों के 41 टोलों में चल रहा काम योजना के विस्तार के लिए जिले के चार प्रखंडों का चयन किया गया है। इसमें सदर प्रखंड के 17 टोले, करपी के 14 टोले, कुर्था के दो टोले और बंशी प्रखंड के आठ टोले शामिल हैं।