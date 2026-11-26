शिव मिश्रा, अरवल। बच्चों को धुआं-मुक्त, स्वच्छ और सुरक्षित भोजन देने का दावा जिले में दम तोड़ता नजर आ रहा है। जिले के 80 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में लकड़ी के चूल्हा पर पक रहा खाना व्यवस्था की हकीकत उजागर कर रही है।

विद्यालय परिसर में ईंट सजा कर बनाये गये अस्थायी चूल्हे में लकड़ी और उपले जलाये जा रहे, उसी पर पतीली और कुकर चढ़ाकर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है। दो महीने से यही स्थिति बनी हुई सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कोई एक दिन की मजबूरी नहीं बल्कि पिछले दो महीने से यही स्थिति बनी हुई है। जिले में 314 प्राथमिक, 217 मध्य विद्यालय के साथ 9 पीएम श्री विद्यालय में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है। कुल मिलाकर जिले के 540 विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिलता है।