अररिया: घर में झाड़ू लगा रही युवती से दुष्कर्म, पंचायत में मामले को दबाने की कोशिश; थाने पहुंची पीड़िता

संवाद सूत्र, रानीगंज (अररिया)। रानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बीते एक नवंबर की दोपहर करीब दो बजे की बताई जा रही है।

मामले में पीड़िता की बहन ने नंदकार गांव निवासी दिनेश विश्वास पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

मुंह में कपड़ा ठूंसकर जबरदस्ती

पीड़िता की बहन के अनुसार, उनके घर में किराना दुकान चलता है। घटना के दिन युवती दुकान पर मौजूद थी और घर में झाड़ू लगा रही थी। उसके पिता बाहर रहते हैं, जबकि मां मजदूरी करने गांव गई हुई थी। इसी दौरान आरोपित अपनी गाड़ी दुकान के सामने लगाकर घर में दाखिल हुआ।

आरोप है कि उसने युवती के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ जबरदस्ती की। घटना के बाद पीड़िता ने स्वजनों को इसकी जानकारी दी। मामले को दबाने और समझौता कराने की कोशिश पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि घटना के बाद लगातार तीन दिनों तक पंचायत के पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों और आरोपित के गांव के कुछ लोगों की ओर से पंचायत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान मामले को दबाने और समझौता कराने की कोशिश भी की गई।