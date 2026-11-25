संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर पत्नी और पुत्र द्वारा बंधक बनाकर मारपीट करने तथा जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद एक महिला को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार महिला की पहचान देवीगंज वार्ड संख्या पांच निवासी कुमकुम देवी, पत्नी मुखी यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मंगलवार की दोपहर पंजरकट्टा गांव से गिरफ्तार किया। आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया।

रजिस्ट्री करने के लिए बना रहा था दबाव मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार, देवीगंज निवासी मुखी यादव ने नरपतगंज थाना कांड संख्या 660/2026 के तहत अपनी पत्नी कुमकुम देवी और पुत्र विशेष कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके नाम की जमीन दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए पत्नी और पुत्र ने उससे 14 लाख रुपये ले लिए थे। इसके बाद दोनों लगातार जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे।

जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार किया आवेदक का आरोप है कि जब उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया तो बीते 13 अक्टूबर को पत्नी और पुत्र उन्हें पंजरकट्टा स्थित कुरकुरे फैक्ट्री ले गए। वहां उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई तथा जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान कई तरह से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है।