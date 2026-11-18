संवाद सूत्र, अररिया। Araria Shagun Jewellers Gas Cutter Theft बिहार के अररिया शहर के बीचोंबीच एक आभूषण दुकान में अज्ञात चोरों ने गैस कटर से शटर काटकर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सनसनीखेज वारदात अररिया शहर के बस स्टैंड से चांदनी चौक जाने वाली व्यस्त मुख्य सड़क पर स्थित 'शगुन ज्वेलरी' की है।

व्यस्ततम इलाके में हुई इस बड़ी घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुशील कुमार और नगर थाना की पुलिस तुरंत बल के साथ मौके पर पहुँची और छानबीन शुरू कर दी।

गैस कटर से काटा लोहे का शटर, अंदर दाखिल हुए चोर प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेखौफ चोरों ने दुकान के बाहरी शटर को गैस कटर से काटकर भीतर प्रवेश किया। उन्होंने दुकान के अंदर रखे कीमती आभूषणों और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकान का शटर कटा हुआ देखा गया, तो आसपास के लोगों के होश उड़ गए और देखते ही देखते वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि, दुकान से कितने रुपये के आभूषण और अन्य सामान की चोरी हुई है, इसका फिलहाल पूरी तरह से आकलन नहीं हो पाया है। पीड़ित दुकानदार नुकसान का मिलान करने में जुटे हैं।

व्यस्त मुख्य मार्ग पर वारदात से व्यवसायियों में चिंता शहर के सबसे व्यस्त और रात-दिन आवाजाही वाले मार्ग पर इस तरह की भीषण चोरी होने से स्थानीय दुकानदारों में असुरक्षा और चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मुख्य सड़क पर गैस कटर का इस्तेमाल कर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब स्थानीय लोगों और व्यवसायियों की नजर पुलिस की गश्त, जांच और चोरों की जल्द गिरफ्तारी पर टिकी है।

CCTV खंगाल रही पुलिस, जल्द होगा खुलासा घटना के संबंध में एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि सुबह टाउन थाना को सूचना मिली कि शगुन ज्वेलर्स में शटर काटकर चोरी की गई है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुँची और जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि अभी इस बात का आकलन किया जा रहा है कि कुल कितने की चोरी हुई है।