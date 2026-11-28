संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसबी को बड़ी सफलता मिली है। एसएसबी 52वीं वाहिनी मजरख के जवानों ने भारत से नेपाल तस्करी कर ले जाया जा रहा 1396 किलोग्राम खाद्य सामग्री के साथ एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया।

घटना की जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमांडेंट मोहित भार्गव ने बताया कि सूचना पर मजरख के जवानों ने सीमा पर नाका ड्यूटी के दौरान भारत से नेपाल ले जाए जा रहे भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ को जब्त किया। इस दौरान एक नेपाली तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथ मौजूद अन्य संदिग्ध व्यक्ति मौके से फरार हो गए।

प्लास्टिक के बोरों में सामान लेकर नेपाल की ओर जाते देखा एसएसबी की टीम सीमा स्तंभ संख्या 164/2 के समीप गश्त एवं नाका ड्यूटी कर रही थी। उसी दौरान जवानों ने भारतीय क्षेत्र में लगभग 50 मीटर अंदर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को प्लास्टिक के बोरों में सामान लेकर नेपाल की ओर जाते देखा।