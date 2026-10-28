सीमांचल एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव: फर्स्ट एसी और पेंट्री कार जुड़ेगी, स्लीपर कोच घटेंगे

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। जोगबनी से आनंद बिहार टर्मिनल के बीच चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस (12487/12488) की कोच संरचना में बदलाव किया गया है। ट्रेन में एक फर्स्ट एसी और एक पेंट्री कार कोच जोड़ा जाएगा, जबकि दो स्लीपर कोच हटाए जाएंगे। इससे स्लीपर श्रेणी की सीटें कम होंगी।

नई संरचना में एक फर्स्ट एसी, दो सेकेंड एसी, छह थर्ड एसी, एक थर्ड एसी इकोनामी, पांच स्लीपर, पांच सामान्य श्रेणी के कोच, एक पेंट्री कार, एक पावर कार और एक लगेज सह दिव्यांगजनयान होगा। कुल कोचों की संख्या 23 रहेगी। ट्रेन का प्राथमिक अनुरक्षण अब आनंद विहार टर्मिनल के बजाय कानपुर में किया जाएगा। डीआरसीसी सदस्य बछराज राखेचा, बिहार रेल के क्षेत्रीय सचिव चंदन भगत, राकेश रौशन, मांगीलाल गोलछा, गोपाल सोनू और सुभाष अग्रवाल सहित क्षेत्र के यात्रियों ने फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि पेंट्री कार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पूर्णिया और अररिया के सांसदों ने भी सीमांचल क्षेत्र में फर्स्ट एसी और पेंट्री कार की सुविधा तथा रेल सेवाओं के विस्तार का मुद्दा कई बार लोकसभा में उठाया। इस संबंध में रेल मंत्रालय को पत्र भी भेजे गए।