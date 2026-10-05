रब्बान ने हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाया, 6 साल शोषण के बाद शादी से इनकार; बांका की युवती ने दर्ज कराई शिकायत

संवाद सूत्र, भरगामा (अररिया)। एक युवक द्वारा सोनू नाम बताकर प्रेम प्रसंग के दौरान 22 वर्षीय एक युवती से रुपया ठगी किये जाने का मामला प्रकाश में आया है।

युवक की पहचान भरगामा थाना क्षेत्र के धनेश्वरी पंचायत के वार्ड संख्या सात निवासी मोहम्मद रब्बान के रुप में गई है।

मामले में युवती ने रविवार को भरगामा थानाध्यक्ष राजेश कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने उक्त युवक पर प्रेम प्रसंग के दौरान पैसे लेने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार, बांका निवासी युवती अपने परिवार के साथ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात भरगामा थाना क्षेत्र के धनेश्वरी पंचायत की वार्ड संख्या सात निवासी मो. रब्बान से हुई।

6 साल के बाद शादी से इनकार

युवती का कहना है कि युवक ने अपना नाम सोनू बताया था। दोनों के बीच करीब छह वर्षों से प्रेम होने की बात युवती ने अपने आवेदन में कही है।

युवती के अनुसार, उसने युवक से शादी करने की बात कही थी। युवक के बुलाने पर वह अपनी मां और भाई के साथ शादी के उद्देश्य से धनेश्वरी पंचायत स्थित उसके घर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और युवती ने शादी करने से इंकार कर दिया।