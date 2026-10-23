अररिया: दोस्तों के साथ गया था पंकज, 5 किलोमीटर दूर रेत में मिला शव; आखिर हत्या के पीछे का राज क्या?

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। मृतक पंकज कुमार की हत्या को लेकर उसकी माता शांति देवी के फर्द बयान पर एक नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों पर सिकटी थाना में कांड संख्या 317/26 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस विभत्स घटना के बाद से मृतक के घर पर लोगों का आना-जाना जारी है। सभी के मन में सिर्फ एक हीं सवाल है कि आखिर पंकज की हत्या किस कारण से हुई। वह कौन से राज जानता था कि उसे दरिंदों ने मौत के घाट उतारकर बालू में दफन कर दिया गया।