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अररिया: 100 करोड़ की टैक्स चोरी के शक में 'सुपर हमसफर' के संचालक रिमांड पर, तीसरे दिन भी रेड जारी

By Purushottam Bhagat Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:26 PM (IST)

फारबिसगंज में सुपर हमसफर बस सर्विस के चार ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें संचालक अबसार आलम और उनके भाई असलम से गहन पूछताछ की गई।

सुपर हमसफर बस सर्विस पर आयकर छापा तीसरे दिन भी जारी, संचालक से पूछताछ

सुपर हमसफर बस सर्विस पर आयकर छापा तीसरे दिन भी जारी, संचालक से पूछताछ

HighLights

  1. सुपर हमसफर बस सर्विस पर तीसरे दिन भी आयकर छापा जारी।

  2. संचालक अबसार आलम और भाई असलम से गहन पूछताछ की गई।

  3. विभाग को सौ करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का संदेह है।

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज में सुपर हमसफर बस सर्विस के चार ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। सुबह से हीं बस सर्विस के कार्यालय समेत उसके आवास में आयकर अधिकारियों की मौजूदगी के कारण माहौल सख्त नजर आया। सुबह करीब 10 बजे आयकर विभाग की टीम पहुंची और देर शाम तक जांच पड़ताल करती रही।

इसके पूर्व बुधवार की सुबह 11 बजे पहली छापामारी हुई थी। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया था। जिसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को यह कार्रवाई जारी रही।

तीसरे दिन बस संचालक अबसार आलम एवं उसके भाई असलम को स्थानीय पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया गया। दोनों से स्थानीय थाना परिसर में आयकर विभाग के अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर पूछताछ कर जानकारी ली।

बताया जा रहा है कि बस सर्विस से जुड़े आय व्यय से संबंधित बही खाते, बिल बुक, बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच हो रही है। दस्तावेजों में दर्शाए गए लेन देन का मिलान वास्तविक बैंक खातों और भुगतान विवरण से किया जा रहा है। जिससे वास्तविक टैक्स चोरी निकाला जा सके।

वहीं, सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की जांच का दायरा केवल सुपर हमसफर बस सर्विस तक हीं नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इससे जुड़े संबंधित व्यक्तियों के रिकार्ड भी खंगाले जा रहे है।

सूत्रों की मानें तो आयकर अधिकारी ने बस सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को अलग अलग कमरों में बुलाकर पूछताछ की और बिक्री, खरीद एवं टिकट बुकिंग से जुड़े रिकार्ड की जानकारी ली।

इसके साथ हीं कार्यालय में लगे कंप्यूटर में दर्ज डेटा की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम को सुपर हमसफर बस सर्विस के द्वारा वित्तीय लेन देन में अनियमितता और भारी मात्रा में संभावित टैक्स चोरी करने की आशंका है।

मामला सालाना सौ करोड़ से भी ज्यादा टैक्स चोरी का हो सकता है। हालांकि इस संदर्भ में अधिकारियों ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया। छापामारी पूरी होने के बाद हीं उन्होंने जानकारी देने की बात कही है।

संचालक अबसार आलम एवं उसके भाई असलम को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया

आयकर विभाग की छापामारी के तीसरे दिन सुपर हमसफर बस सर्विस के संचालक अबसार आलम एवं उसके भाई असलम को स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया गया।

दोनों से स्थानीय थाना परिसर में आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई बिंदुओं पर गहन पूछताछ करते हुए जानकारी ली गई।

इससे पूर्व बुधवार को आयकर निरीक्षक अवध किशोर साह के आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद गुरुवार को उक्त दोनों के अलावा एक अन्य आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बताया जाता है कि आयकर विभाग अधिकारियों के द्वारा पूछताछ एवं जानकारी लेने के लिए हीं शुक्रवार को अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी के द्वारा उक्त दोनों भाइयों को पुलिस रिमांड पर स्थानीय थाना लाया गया।