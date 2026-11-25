संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज के राजेंद्र चौक स्थित एक होटल में बुधवार को भारत नेपाल टूरिज्म वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर नेपाल में पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में नेपाल सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के टूरिज्म प्रमोटर सोम सपकोटा, काठमांडू जिला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश बराल, नेपाल पर्यटन बोर्ड के जनसंपर्क प्रतिनिधि सोमनाथ सपकोटा, इंडो नेपाल टूरिज्म वेलफेयर सोसाइटी भारत के अध्यक्ष जतिंदर पाल और इंडो नेपाल कोआर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष पंकज रंजीत शामिल हुए।

वाहन का भंसार लेने में दिक्कत नेपाल से आए पर्यटन विभाग और अन्य अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से जानना चाहा कि नेपाल आने-जाने और पर्यटन के दौरान उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने नेपाल पुलिस के व्यवहार को लेकर शिकायत की।

उनका कहना था कि बॉर्डर पर वाहन का भंसार लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि नेपाल सरकार ने सारी सुविधाएं आनलाइन कर दी हैं। उन्होंने इस पहल को अच्छा बताते हुए भंसार कार्यालय में भारतीय यात्रियों के लिए वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि वे भंसार प्रज्ञापन आनलाइन कर सकें।

दलालों से परेशानी की बात उठाई स्थानीय लोगों ने भंसार कार्यालय में एजेंटों और अन्य दलालों से परेशानी की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि वाहन का भंसार कराने के बाद भी कई जगह भारतीय वाहनों को रोककर दूसरे शुल्क लिए जाते हैं। उनके अनुसार, नेपाल पुलिस का भारतीय लोगों के प्रति व्यवहार भी ठीक नहीं रहता।