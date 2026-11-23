संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। वैसे तो नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारतीयों पर निर्भर करती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन नेपाल को कुछ ज्यादा ही राजस्व की प्राप्ति होती है।

अनुमान के मुताबिक भारतीय क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु बराह क्षेत्र पहुंचते हैं। जिनमें महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है।

जिसको लेकर 23 नवंबर को भक्तों का जत्था नेपाल के लिये रवाना होगा। बताया जाता है कि जोगबनी सीमा से बराह क्षेत्र तक आने जाने के लिए हर एक लोगों को कम से कम डेढ़ हजार रूपये खर्च आता है, जबकि हजारों ऐसे लोग होते हैं, जो चार से पांच हजार रूपये तक खर्च करते हैं।

लगभग हर वर्ष बराह क्षेत्र जाने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन करोड़ों रुपये यहां के लोग नेपाल में खर्च करते हैं। जिसमें नेपाल के हजारों लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। बेटी रोटी का संबंध रखने वाले पड़ोसी राष्ट्र भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के करीब भारत व नेपाल आध्यात्म के जरिए भी दिल से जुड़े हुए हैं, जो कई धार्मिक स्थल सीमावर्ती ग्रामीणों की आपसी प्रगाढ़ता का कारण बनते हैं। इसका एक उदहारण है विष्णु का स्वरूप नेपाल का बराह छत्तर भी है। बराह छत्तर के समीप कोसी नदी हिमालय से नीचे जमीन पर उतरती है। बराह छत्तर मेला भी कुछ ऐसा ही है। कार्तिक पूर्णिमा पर नेपाल के बराह क्षेत्र में हर साल लगने वाले इस मेले में बिहार के कोसी क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और पूजा-अर्चना व कोसी स्नान करते हैं।