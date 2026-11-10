छठ से पहले सूखी नहर देख उड़े होश! फिर नगर परिषद ने लगाया गजब जुगाड़; अररिया में 7 मोटरों से भरे जा रहे घाट

संवाद सूत्र, अररिया। छठ महापर्व को लेकर एबीसी नहर में पानी नहीं छोड़े जाने के बाद नगर परिषद ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। नगर परिषद क्षेत्र के एबीसी नगर में जेसीबी से नहर की सफाई कराई जा रही है।

वहीं, नहर में पानी जमा रखने के लिए गोढ़ी चौक की तरफ और दूसरी ओर स्टेशन रोड के पास बांध बनाया गया है। नगर परिषद की ओर से फिलहाल चार मोटर लगाकर नहर में पानी डाला जा रहा है।

इसके अलावा तीन अन्य मोटर भी मंगाए गए हैं, जिन्हें जल्द ही चालू कर पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। नगर परिषद की इस पहल से छठ घाटों पर पानी उपलब्ध कराने की उम्मीद जगी है।

पानी की उपलब्धता को लेकर लोग परेशान

दरअसल, एबीसी नहर में पानी नहीं छोड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद छठ व्रतियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई थी। छठ महापर्व में अर्घ्य देने के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता को लेकर लोग परेशान थे।