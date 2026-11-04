IIT मंडी और मद्रास की NPTEL परीक्षा में बिहार की अंजली बनीं नेशनल टॉपर; अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में करेंगी इंटर्नशिप

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। Bihar Anjali Soni Tops NPTEL Exam: सीमांचल के फारबिसगंज की प्रतिभाशाली बेटी अंजली कुमारी सोनी ने नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग (एनपीटीईएल) की अखिल भारतीय परीक्षा में टॉप कर पूरे राज्य का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित 'प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के अंतर्गत आयोजित इस प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर के हजारों प्रतिभागियों को पछाड़कर अंजली ने पहला स्थान हासिल किया है। इस शानदार उपलब्धि के फलस्वरूप उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में तीन महीने की विशेष इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा।

3193 परीक्षार्थियों को पछाड़कर हासिल किए 94 फीसदी अंक फारबिसगंज के हाई स्कूल रोड (वार्ड संख्या 16) निवासी सुमन सोनी और रुक्मणी देवी की पुत्री अंजली ने एनपीटीईएल के चार सप्ताह के विशेष 'रिसर्च राइटिंग कोर्स' में भाग लिया था। कोर्स पूरा होने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से ऑनलाइन राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की गई।

इस परीक्षा में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के कुल 3193 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अंजली ने अपने उत्कृष्ट अध्ययन और शोध क्षमता के बल पर 94 प्रतिशत अंक अर्जित कर अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष रैंक (ऑल इंडिया टॉपर) हासिल की।

PTEL ऑल इंडिया टॉपर: मुख्य विवरण सफल छात्रा: अंजली कुमारी सोनी

माता-पिता: रुक्मणी देवी एवं सुमन सोनी

पता: हाई स्कूल रोड, वार्ड संख्या 16, फारबिसगंज, जिला अररिया (बिहार)

कोर्स: रिसर्च राइटिंग कोर्स (4 सप्ताह), NPTEL (प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम)

आयोजक संस्थान: आईआईटी मंडी एवं आईआईटी मद्रास (संयुक्त रूप से)

कुल प्रतिभागी: देश भर से 3,193 परीक्षार्थी

प्राप्तांक: 94% (अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान)

पुरस्कार / अवसर: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में 3 माह की सवेतन इंटर्नशिप आईआईटी मंडी व मद्रास के प्रोफेसरों ने दिया सर्टिफिकेट स्किल इंडिया मिशन के तहत आयोजित इस ऑनलाइन परीक्षा में शानदार सफलता के उपरांत आईआईटी मंडी के सेंटर फॉर कंटीन्यूइंग एजुकेशन के प्रोफेसर तुषार जैन और आईआईटी मद्रास के एनपीटीईएल समन्वयक प्रोफेसर एंड्रयू थंगराज द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।