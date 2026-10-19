अररिया के भरगामा में कचरा भवन के पीछे मिला युवक का शव, कल शाम से था लापता

संवाद सूत्र, भरगामा (अररिया)। सोमवार को भरगामा थाना क्षेत्र रधुनाथपुर दक्षिण पंचायत वार्ड 14 स्थित लोहिया स्वच्छ अभियान कचरा भवन के पीछे तीस वर्षीय युवक का शव भरगामा थाना पुलिस बरामद किया है।

तीस वर्षीय युवक की पहचान रधुनाथपुर पंचायत वार्ड 13 निवासी चंदन कुमार शर्मा पिता स्वर्गीय संदेव शर्मा के रुप में की गई है।

भरगामा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंच कर चंदन कुमार शर्मा के शव को कब्जा में लेकर पोस्टर्माटम के लिए अररिया भेज दिया है।

घटना के संन्दर्भ में परिजनों का कहना है चंदन कुमार शर्मा रविवार की संध्या अपने घर से निकला। चंदन कुमार शर्मा पूरी रात अपना घर नहीं लौटा।

कचरा भवन के पीछे मिला शव

परिजन चंदन कुमार शर्मा की खोजबीन करने लगे। सोमवार की दोपहर ग्रामीणों ने देखा की चंदन कुमार का शव छत विछत अवस्था में रधुनाथपुर दक्षिण पंचायत वार्ड 14 स्थित लोहिया स्वच्छ अभियान के कचरा भवन के पीछे पड़ा हुआ था। ग्रामीणों के द्वारा चंदन कुमार शर्मा के परिजनों को सूचना दी गई।