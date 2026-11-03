Triumph Bonneville T40, T40 Black और T4 लॉन्च, कीमत ₹2.54 लाख से शुरू; नए इंजन और हाईटेक फीचर्स मिले

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार में Triumph Bonneville सीरीज की तीन नई मोटरसाइकिलें लॉन्च की है। इनमें Bonneville T40, Bonneville T40 Black और Bonneville T4 शामिल हैं। इन तीनों को ही 350cc के नई जनरेशन का TR सीरीज इंजन दिया गया है। इनको क्लासिक डिजाइन के साथ मॉडर्न तकनीक और राइडर्स के लिए बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इन मोटरसाइकिलों की ऑनलाइन बुकिंग 7 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है।

Triumph Bonneville T40, T40 Black और T4 की कीमत Triumph ने Bonneville T40 और T40 Black को 2,79,999 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश किया है। वहीं, Bonneville T4 की कीमत 2,54,999 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। इस तरह नई Bonneville रेंज में T4 सबसे किफायती मॉडल है, जबकि T40 और T40 Black की कीमत समान है। Bonneville T40 और T40 Black की डिलीवरी नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह से और Bonneville T4 की डिलीवरी जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी।

स्पेसिफिकेशन Bonneville T40 Bonneville T40 Black Bonneville T4 इंजन क्षमता 350cc 350cc 350cc इंजन सीरीज नई पीढ़ी TR सीरीज नई पीढ़ी TR सीरीज नई पीढ़ी TR सीरीज अधिकतम पावर 29 PS 29 PS - अधिकतम टॉर्क 31 Nm 31 Nm - डिजाइन क्लासिक, 1960 के दशक से प्रेरित क्लासिक, 1960 के दशक से प्रेरित क्लासिक, 1960 के दशक से प्रेरित हेडलाइट गोलाकार गोलाकार गोलाकार फ्यूल टैंक खास डिजाइन खास डिजाइन खास डिजाइन व्हील स्पोक व्हील स्पोक व्हील स्पोक व्हील रियर सस्पेंशन ट्विन शॉक ट्विन शॉक ट्विन शॉक चेसिस आधुनिक आधुनिक आधुनिक रिम्स हल्के एल्युमीनियम हल्के एल्युमीनियम हल्के एल्युमीनियम साइलेंसर पीशूटर, ब्रश्ड फिनिश पीशूटर, ब्रश्ड फिनिश जानकारी उपलब्ध नहीं इंजन कवर क्लासिक एल्युमीनियम क्लासिक एल्युमीनियम क्लासिक एल्युमीनियम पेंट स्कीम दो रंगों वाली दो रंगों वाली दो रंगों वाली कोच लाइनिंग हाथ से की गई हाथ से की गई हाथ से की गई इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले 4-इंच गोलाकार TFT 4-इंच गोलाकार TFT कलर LCD स्मार्टफोन कनेक्टिविटी हां हां - नेविगेशन हां हां टर्न-बाय-टर्न फोन कंट्रोल हां हां - म्यूजिक कंट्रोल हां हां - राइडिंग मोड 5 5 - क्रूज कंट्रोल हां हां - कॉर्नरिंग ABS हां हां - कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल हां हां - डुअल चैनल ABS - - हां सीटिंग पोजिशन आरामदायक आरामदायक आरामदायक सीट की ऊंचाई लो-सीट एक्सेसरी से 770mm तक लो-सीट एक्सेसरी से 770mm तक लो-सीट एक्सेसरी से 770mm तक हैंडलिंग हल्की और आसान हल्की और आसान हल्की और आसान राइडिंग उपयोग शहर और लंबी दूरी शहर और लंबी दूरी शहर और लंबी दूरी कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली) ₹2,79,999 ₹2,79,999 ₹2,54,999 बुकिंग शुरू 7 अक्टूबर 2026 7 अक्टूबर 2026 7 अक्टूबर 2026 डिलीवरी शुरू नवंबर 2026 का दूसरा सप्ताह नवंबर 2026 का दूसरा सप्ताह जनवरी 2027 का दूसरा सप्ताह नई Bonneville मोटरसाइकिलों का इंजन नई Bonneville T40, T40 Black और T4 में Triumph की नई जनरेशन का 350cc TR सीरीज इंजन दिया गया है। इस इंजन को खास तौर पर Bonneville मोटरसाइकिलों के लिए ही बनाया गया है। यह इंजन 29PS की पावर और 31Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नई Triumph Bonneville बाइक्स की डिजाइन Triumph की नई Bonneville मोटरसाइकिलों का डिजाइन 1960 के दशक की क्लासिक मोटरसाकिलों से इंसपायर है। तीनों मॉडल में खास डिजाइन वाला फ्यूल टैंक, गोल हेडलाइट, पारंपरिक इंजन डिजाइन, स्पोक व्हील और रियर ट्विन शॉक सस्पेंशन दिया गया है।

नई मोटरसाइकिलों में दो रंगों वाली पेंट स्कीम, हाथ से की गई कोच लाइनिंग और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ब्रश्ड फिनिश वाले पीशूटर साइलेंसर और क्लासिक आकार के एल्युमीनियम इंजन कवर इनके लुक को खास बनाते हैं।

नई Triumph Bonneville के फीचर्स Bonneville T40 और T40 Black में 4 इंच का गोलाकार TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आता है। इससे नेविगेशन, फोन और म्यूजिक कंट्रोल जैसी सुविधाएं राइडर को मिलती है।

Bonneville T40 और T40 Black में पांच राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसके अलावा इन्हें क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स से लैस भी किया गया है। Bonneville T4 में TFT डिस्प्ले की जगह कलर LCD इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है। इसमें मोड़-दर-मोड़ नेविगेशन और राइडिंग मोड की सुविधा मिलती है। इसके साथ डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। नई Bonneville मोटरसाइकिलों में आधुनिक चेसिस और हल्के एल्युमीनियम रिम्स दिए गए हैं।