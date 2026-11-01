Range Rover SV Sawai Collection भारत में लॉन्च, कीमत 4.90 करोड़ रुपये

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता Land Rover ने भारत में अपनी नई Range Rover SV Sawai Collection लॉन्च कर दी है। इस खास कलेक्शन की एक्स-शोरूम कीमत 4.90 करोड़ रुपये रखी गई है। इसे बेहद खास बनाने के लिए कंपनी ने इसकी केवल 18 यूनिट तैयार की हैं। इस कलेक्शन में तीन अलग-अलग एडिशन शामिल हैं, जो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर शहरों की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित हैं।

भारत के लिए तैयार किया गया खास कलेक्शन Range Rover SV Sawai Collection भारत के लिए तैयार की गई ब्रांड की तीसरी खास Bespoke सीरीज है। इससे पहले कंपनी SV Ranthambore और SV Masara एडिशन पेश कर चुकी है। इस नए कलेक्शन के जरिए कंपनी ने भारत की स्थानीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को खास डिजाइन और पर्सनलाइजेशन के माध्यम से अपनी कारों में शामिल किया है।

तीन शहरों से प्रेरित हैं इसके एडिशन Range Rover SV Sawai Collection को तीन अलग-अलग एडिशन में पेश किया गया है। इनमें सवाई जयपुर, सवाई जोधपुर और सवाई जैसलमेर शामिल हैं। हर एडिशन की केवल छह यूनिट बनाई गई हैं। इस तरह पूरे कलेक्शन की कुल 18 यूनिट ही उपलब्ध होंगी।

तीनों एडिशन में 23-इंच के शैम्पेन अलॉय व्हील, एटलस सिल्वर एक्सटेरियर पैक और 24-कैरेट गोल्ड-प्लेटेड सराउंड वाली Range Rover ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक कार में एक पर्सनलाइज्ड प्लाक भी मिलता है, जिस पर संबंधित एडिशन का नाम और '1 of 6' लिखा गया है।

Sawai Jaipur Edition Sawai Jaipur Edition को जयपुर की पहचान यानी पिंक सिटी से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इसमें रोज-टिंटेड एक्सटीरियर दिया गया है, जबकि केबिन में इक्रू और डीप गार्नेट कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। इस एडिशन की सीटों पर की गई एम्ब्रॉयडरी जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल में दिखाई देने वाले 'झरोखा' पैटर्न से प्रेरित है। वहीं, स्टीयरिंग व्हील को Deep Garnet और Ebony लेदर फिनिश दी गई है। इस तरह इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में जयपुर की वास्तुकला और रंगों की झलक देखने को मिलती है।

Sawai Jodhpur Edition Sawai Jodhpur Edition को जोधपुर की ब्लू सिटी वाली पहचान को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें सॉफ्ट ब्लू एक्सटीरियर के साथ Perlino और Riviera थीम वाला केबिन दिया गया है। इसकी सीटों पर की गई एम्ब्रॉयडरी जोधपुर के महलों और किलों में नजर आने वाले 'जाली' पैटर्न से प्रेरित है। इसके अलावा कार के फ्लोर कारपेट को Liberty Blue कलर में रखा गया है, जिसके साथ मैचिंग लेदर बाइंडिंग भी दी गई है।