Range Rover SV Sawai Collection भारत में लॉन्च, कीमत 4.90 करोड़ रुपये
Range Rover SV Sawai कलेक्शन 4.90 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हुआ। इसके तीन एडिशन केवल 18 यूनिट तक सीमित हैं।
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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। लग्जरी कार निर्माता Land Rover ने भारत में अपनी नई Range Rover SV Sawai Collection लॉन्च कर दी है। इस खास कलेक्शन की एक्स-शोरूम कीमत 4.90 करोड़ रुपये रखी गई है। इसे बेहद खास बनाने के लिए कंपनी ने इसकी केवल 18 यूनिट तैयार की हैं। इस कलेक्शन में तीन अलग-अलग एडिशन शामिल हैं, जो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर शहरों की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित हैं।
भारत के लिए तैयार किया गया खास कलेक्शन
Range Rover SV Sawai Collection भारत के लिए तैयार की गई ब्रांड की तीसरी खास Bespoke सीरीज है। इससे पहले कंपनी SV Ranthambore और SV Masara एडिशन पेश कर चुकी है। इस नए कलेक्शन के जरिए कंपनी ने भारत की स्थानीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को खास डिजाइन और पर्सनलाइजेशन के माध्यम से अपनी कारों में शामिल किया है।
तीन शहरों से प्रेरित हैं इसके एडिशन
Range Rover SV Sawai Collection को तीन अलग-अलग एडिशन में पेश किया गया है। इनमें सवाई जयपुर, सवाई जोधपुर और सवाई जैसलमेर शामिल हैं। हर एडिशन की केवल छह यूनिट बनाई गई हैं। इस तरह पूरे कलेक्शन की कुल 18 यूनिट ही उपलब्ध होंगी।
तीनों एडिशन में 23-इंच के शैम्पेन अलॉय व्हील, एटलस सिल्वर एक्सटेरियर पैक और 24-कैरेट गोल्ड-प्लेटेड सराउंड वाली Range Rover ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक कार में एक पर्सनलाइज्ड प्लाक भी मिलता है, जिस पर संबंधित एडिशन का नाम और '1 of 6' लिखा गया है।
Sawai Jaipur Edition
Sawai Jaipur Edition को जयपुर की पहचान यानी पिंक सिटी से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इसमें रोज-टिंटेड एक्सटीरियर दिया गया है, जबकि केबिन में इक्रू और डीप गार्नेट कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है।
इस एडिशन की सीटों पर की गई एम्ब्रॉयडरी जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल में दिखाई देने वाले 'झरोखा' पैटर्न से प्रेरित है। वहीं, स्टीयरिंग व्हील को Deep Garnet और Ebony लेदर फिनिश दी गई है। इस तरह इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में जयपुर की वास्तुकला और रंगों की झलक देखने को मिलती है।
Sawai Jodhpur Edition
Sawai Jodhpur Edition को जोधपुर की ब्लू सिटी वाली पहचान को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें सॉफ्ट ब्लू एक्सटीरियर के साथ Perlino और Riviera थीम वाला केबिन दिया गया है।
इसकी सीटों पर की गई एम्ब्रॉयडरी जोधपुर के महलों और किलों में नजर आने वाले 'जाली' पैटर्न से प्रेरित है। इसके अलावा कार के फ्लोर कारपेट को Liberty Blue कलर में रखा गया है, जिसके साथ मैचिंग लेदर बाइंडिंग भी दी गई है।
Sawai Jaisalmer Edition
Sawai Jaisalmer Edition में जैसलमेर की गोल्डन सिटी और वहां के बलुआ पत्थरों के रंगों को प्रदर्शित किया गया है। इस एडिशन में गोल्डन एक्सटीरियर के साथ Perlino और Caraway ड्यूल-टोन केबिन मिलता है।
इसकी सीटों पर की गई एम्ब्रॉयडरी स्थानीय हस्तशिल्प की ब्लॉक प्रिंटिंग और जैसलमेर किले की वास्तुकला से प्रेरित है। इस तरह तीनों एडिशन में अलग-अलग शहरों की पहचान को कार के डिजाइन और इंटीरियर में शामिल किया गया है।
चार सीटों वाला लग्जरी केबिन
Range Rover SV Sawai Collection की सभी 18 यूनिट लॉन्ग-व्हीलबेस Range Rover SV पर आधारित हैं। इनमें चार सीटों वाला लेआउट दिया गया है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए रिक्लाइनिंग सीटें मिलती हैं, जिनमें हीटिंग, कूलिंग और मसाज फंक्शन शामिल हैं।
इसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन और फोल्ड-आउट टेबल भी दी गई हैं। इस तरह इसका केबिन खास तौर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों को आराम और सुविधा देने के हिसाब से तैयार किया गया है।
कैसा है इंजन?
Range Rover SV Sawai Collection के तीनों एडिशन में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल V8 इंजन दिया गया है। यह इंजन 537hp की पावर और 750Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ आठ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।
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