नई Kawasaki Z650 S भारत में लॉन्च, नए डिजाइन और TFT डिस्प्ले के साथ मारी एंट्री

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कावासाकी इंडिया ने अपनी पॉपुलर Z-सीरीज की नई Kawasaki Z650 S भारत में लॉन्च किया है। इसमें पिछले मॉडल की तुलना में नया Sugomi-प्रेरित डिजाइन, अपडेटेड एर्गोनॉमिक्स और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इसे खासतौर पर स्पोर्टी लुक और बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस चाहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है।

Kawasaki Z650 S की कीमत नई Kawasaki Z650 S की कीमत स्टैंडर्ड Z650 से 33,000 रुपये ज्यादा है। इसके स्टैंडर्ड Kawasaki Z650 की एक्स-शोरूम कीमत 7.26 लाख रुपये है, वहीं नए S वेरिएंट को 7.59 लाख रुपये में लॉन्च किया गया है।