Kawasaki Z900 2027 मॉडल भारत में लॉन्च, मिले 2 नए कलर ऑप्शन और क्या-क्या मिले अपडेट्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kawasaki ने भारत में अपनी स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल Z900 के 2027 मॉडल को 9.99 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। बता दें कि, इसके मैकेनिक्लस में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है और यह अपनी पुरानी कीमत पर ही उपलब्ध है। कंपनी ने 2027 Z900 में दो नए कलर ऑप्शन को शामिल किया है।

क्या मिला अपडेट? Kawasaki ने 2027 Z900 लाइनअप में दो नए कलर विकल्पों को जोड़ा है। यह बाइक अब White/Green और Grey/Black शेड्स में उपलब्ध है। इन नए पेंट्स ने पहले मिलने वाले Green/Black और Black/Gold कलर ऑप्शंस की जगह ली है। ध्यान रहे कि, Kawasaki Z900 2027 मॉडल के किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स में कोई भी बदलव नहीं किया गया है।