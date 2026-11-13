BYD Denza Z9 GT इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, सिर्फ 2.7 सेकंड में 100kmph की स्पीड और 670km की रेंज

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। BYD ने भारत में Denza Z9 GT को 1.57 करोड़ रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह शूटिंग ब्रेक BYD के लग्जरी ब्रांड का परफॉर्मेंस फ्लैगशिप है और ऐसे बाजार में आया है जहां ज्यादातर प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां SUV या सेडान के तौर पर चलती हैं। इसमें चुनने के लिए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन हैं Fjord Green, Obsidian Black और Rime Gold। इसके अलावा, इंटीरियर कलर थीम के लिए Dark Chocolate + Perg Beige, Dark Chocolate + Red Velvet और Full Black के विकल्प मिलते हैं।

रिजर्वेशन और वारंटी आज से 10 लाख रुपए की कीमत पर रिजर्वेशन शुरू हो गए हैं जो सिर्फ 6 शहरों- मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में उपलब्ध है। Denza 6 साल या 1.50 लाख किमी की वारंटी और 8 साल या 1.60 लाख किमी की HV बैटरी वारंटी दे रहा है। इसके अलावा, एक रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसके तहत BYD फ्री में 6 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और 11kW की होम चार्जिंग दे रहा है।

Denza Z9 GT डिजाइन और साइज इंडिया-स्पेक Denza Z9 GT में एक लंबा बोनट और लो रूफलाइन के साथ रियर हैच और पींच सीटों वाला केबिन दिया गया है। इसकी लंबाई लगभग 5,185mm और चौड़ाई 1,990mm और व्हीलबेस 3,125mm है। इसके अलावा, डुअल-बार हेडलैंप, फ्लश डोर हैंडल, स्प्लिट रूफ स्पॉइलर, रैपअराउंड टेल लैंप और एक रियर डिफ्यूजर शामिल है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत में रियर-व्हील स्टीयरिंग भी है। इसके अलावा इसमें क्रैब वॉकिंग है जिसकी मदद से यह कार तिरछी दिशा में भी चल सकती है।

स्क्रीन और डिस्प्ले इसमें 17.3 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 13.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आगे वाले पैसेंजर के लिए एक अलग 13. इंच की स्क्रीन दी गई है। Denza ऑग्मेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, 20-स्पीकर डिवालिएट ऑडियो सिस्टम, निटेड वेल्वेड हेडरलाइन, पैनोरमिक ग्लास रूफ और दो 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग पैड भी देता है। इसकी सीट्स में पावर एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज की सुविधा भी मिलती है।