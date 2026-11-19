ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। BMW Motorrad ने भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर मोटरसाइकिल BMW R 12 G/S को लॉन्च कर दिया है। यह मोटरसाइकिल Completely Built-Up (CBU) यूनिट के रूप में भारत लाई जा रही है और यहां इसका Pro वेरिएंट उपलब्ध होगा। BMW R 12 G/S को खास तौर पर उन राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो सामान्य सड़कों के साथ ऑफ-रोड रास्तों पर भी मोटरसाइकिल चलाने का अनुभव लेना चाहते हैं। इसमें क्लासिक डिजाइन के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवेंचर से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं।

BMW R 12 G/S का डिजाइन BMW R 12 G/S के डिजाइन में कंपनी की पुरानी मोटरसाइकिल BMW R 80 G/S की झलक देखने को मिलती है। BMW R 80 G/S का प्रोडक्शन 1980 में शुरू हुआ था। कंपनी ने नई मोटरसाइकिल के जरिए अपनी ऑफ-रोड स्पोर्ट्स हिस्ट्री और बॉक्सर इंजन की विरासत को आगे बढ़ाया है।

मोटरसाइकिल में एंड्यूरो स्टाइलिंग, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल, क्रॉस-स्पोक व्हील और कॉम्पैक्ट कॉकपिट फेयरिंग दी गई है। इसके अलावा, बाईं तरफ के एग्जॉस्ट सिस्टम में ऊपर की ओर लगा रियर साइलेंसर इसे अलग लुक देता है। इसका ओवरऑल डिजाइन क्लासिक और ऑफ-रोड मोटरसाइकिल के अंदाज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

BMW R 12 G/S का इंजन BMW R 12 G/S में 1,170cc का एयर/ऑयल-कूल्ड बॉक्सर इंजन दिया गया है। यह इंजन 7,000 rpm पर 109 hp की पावर और 6,500 rpm पर 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें हाइड्रॉलिक ऑपरेटेड सिंगल-डिस्क ड्राई क्लच मिलता है। इसमें अलग ट्रांसमिशन हाउसिंग के साथ कॉन्स्टेंट-मेश 6-गियर गियरबॉक्स मिलता है। साथ ही कार्डन शाफ्ट ड्राइव भी दिया गया है।

BMW की बॉक्सर इंजन तकनीक की विरासत R 32 से जुड़ी है, जिसे कंपनी ने 1923 में पेश किया था। नई R 12 G/S में इसी विरासत को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा, मोटरसाइकिल में एक पीस ट्यूबलर ब्रिज स्टील स्पेसफ्रेम दिया गया है। इसका मेन और रियर फ्रेम ट्यूबलर स्टील से तैयार किया गया है। रियर सेक्शन को मेन फ्रेम से बोल्ट के जरिए जोड़ा गया है। फ्रेम में दो रियर स्टील आईलेट्स भी दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल सामान बांधने के लिए किया जा सकता है।

सस्पेंशन और एंड्यूरो पैकेज BMW R 12 G/S में 45 mm का फुली एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क दिया गया है, जिसका ट्रैवल 210 mm है। वहीं, पीछे की तरफ Paralever स्विंगिंग आर्म के साथ एंगल्ड रियर स्प्रिंग स्ट्रट मिलता है। रियर सस्पेंशन का ट्रैवल 200 mm है। इसमें 21 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है।

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में Enduro Package को स्टैंडर्ड रखा है। इस पैकेज में 18 इंच का रियर क्रॉस-स्पोक व्हील, ऑफ-रोड टायर, एंड्यूरो फुटरेस्ट, इंजन गार्ड और 20 mm के हैंडलबार राइजर शामिल हैं। इसके साथ Enduro Pro राइडिंग मोड भी मिलता है। फुटरेस्ट और हैंडलबार राइजर राइडर को ऑफ-रोडिंग के दौरान खड़े होकर बाइक चलाने में मदद करने के लिहाज से दिए गए हैं। हैंडलबार भी एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट की सुविधा के साथ आता है।

BMW R 12 G/S के फीचर्स और सेफ्टी BMW R 12 G/S में Standard Comfort Package के तहत शिफ्ट असिस्टेंट प्रो, एडेप्टिव हेडलाइट प्रो, हिल स्टार्ट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और हीटेड ग्रिप्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। शिफ्ट असिस्टेंट प्रो से लगभग सभी लोड और स्पीड रेंज में क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर बदले जा सकते हैं। इससे गियर शिफ्टिंग का समय कम होता है और एक्सेलरेशन के दौरान पावर में रुकावट सीमित रहती है।

लाइटिंग के लिए इसमें X-शेप्ड लाइट आइकन वाला LED हेडलाइट दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे 310 mm के दो डिस्क और पीछे 265 mm का सिंगल डिस्क मिलता है। दोनों तरफ टू-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ABS Pro स्टैंडर्ड है, जिसमें कॉर्नरिंग असिस्टेंस और पार्ट-इंटीग्रल ऑपरेशन की सुविधा मिलती है।

तीन राइडिंग मोड और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स BMW R 12 G/S में Rain, Road और Enduro राइडिंग मोड मिलते हैं। Enduro Package के साथ Enduro Pro मोड भी दिया गया है। मोटरसाइकिल में डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR) मानक स्टैंडर्ड मिलते हैं। खास बात यह है कि ऑफ-रोड राइडिंग के दौरान जरूरत के मुताबिक DTC को बंद भी किया जा सकता है।