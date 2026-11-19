BMW ने लॉन्च की ₹25.40 लाख की बाइक, 1170cc बॉक्सर इंजन और ऑफ-रोड फीचर्स से है लैस
BMW R 12 G/S भारत में 25.40 लाख रुपये में लॉन्च हुई, जिसमें 109 hp बॉक्सर इंजन, एडवांस फीचर्स और ऑफ-रोड क्षमताएं मिलती हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। BMW Motorrad ने भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर मोटरसाइकिल BMW R 12 G/S को लॉन्च कर दिया है। यह मोटरसाइकिल Completely Built-Up (CBU) यूनिट के रूप में भारत लाई जा रही है और यहां इसका Pro वेरिएंट उपलब्ध होगा। BMW R 12 G/S को खास तौर पर उन राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो सामान्य सड़कों के साथ ऑफ-रोड रास्तों पर भी मोटरसाइकिल चलाने का अनुभव लेना चाहते हैं। इसमें क्लासिक डिजाइन के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवेंचर से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं।
BMW R 12 G/S का डिजाइन
BMW R 12 G/S के डिजाइन में कंपनी की पुरानी मोटरसाइकिल BMW R 80 G/S की झलक देखने को मिलती है। BMW R 80 G/S का प्रोडक्शन 1980 में शुरू हुआ था। कंपनी ने नई मोटरसाइकिल के जरिए अपनी ऑफ-रोड स्पोर्ट्स हिस्ट्री और बॉक्सर इंजन की विरासत को आगे बढ़ाया है।
मोटरसाइकिल में एंड्यूरो स्टाइलिंग, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल, क्रॉस-स्पोक व्हील और कॉम्पैक्ट कॉकपिट फेयरिंग दी गई है। इसके अलावा, बाईं तरफ के एग्जॉस्ट सिस्टम में ऊपर की ओर लगा रियर साइलेंसर इसे अलग लुक देता है। इसका ओवरऑल डिजाइन क्लासिक और ऑफ-रोड मोटरसाइकिल के अंदाज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
BMW R 12 G/S का इंजन
BMW R 12 G/S में 1,170cc का एयर/ऑयल-कूल्ड बॉक्सर इंजन दिया गया है। यह इंजन 7,000 rpm पर 109 hp की पावर और 6,500 rpm पर 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें हाइड्रॉलिक ऑपरेटेड सिंगल-डिस्क ड्राई क्लच मिलता है। इसमें अलग ट्रांसमिशन हाउसिंग के साथ कॉन्स्टेंट-मेश 6-गियर गियरबॉक्स मिलता है। साथ ही कार्डन शाफ्ट ड्राइव भी दिया गया है।
BMW की बॉक्सर इंजन तकनीक की विरासत R 32 से जुड़ी है, जिसे कंपनी ने 1923 में पेश किया था। नई R 12 G/S में इसी विरासत को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा, मोटरसाइकिल में एक पीस ट्यूबलर ब्रिज स्टील स्पेसफ्रेम दिया गया है। इसका मेन और रियर फ्रेम ट्यूबलर स्टील से तैयार किया गया है। रियर सेक्शन को मेन फ्रेम से बोल्ट के जरिए जोड़ा गया है। फ्रेम में दो रियर स्टील आईलेट्स भी दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल सामान बांधने के लिए किया जा सकता है।
सस्पेंशन और एंड्यूरो पैकेज
BMW R 12 G/S में 45 mm का फुली एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क दिया गया है, जिसका ट्रैवल 210 mm है। वहीं, पीछे की तरफ Paralever स्विंगिंग आर्म के साथ एंगल्ड रियर स्प्रिंग स्ट्रट मिलता है। रियर सस्पेंशन का ट्रैवल 200 mm है। इसमें 21 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है।
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में Enduro Package को स्टैंडर्ड रखा है। इस पैकेज में 18 इंच का रियर क्रॉस-स्पोक व्हील, ऑफ-रोड टायर, एंड्यूरो फुटरेस्ट, इंजन गार्ड और 20 mm के हैंडलबार राइजर शामिल हैं। इसके साथ Enduro Pro राइडिंग मोड भी मिलता है। फुटरेस्ट और हैंडलबार राइजर राइडर को ऑफ-रोडिंग के दौरान खड़े होकर बाइक चलाने में मदद करने के लिहाज से दिए गए हैं। हैंडलबार भी एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट की सुविधा के साथ आता है।
BMW R 12 G/S के फीचर्स और सेफ्टी
BMW R 12 G/S में Standard Comfort Package के तहत शिफ्ट असिस्टेंट प्रो, एडेप्टिव हेडलाइट प्रो, हिल स्टार्ट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और हीटेड ग्रिप्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। शिफ्ट असिस्टेंट प्रो से लगभग सभी लोड और स्पीड रेंज में क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर बदले जा सकते हैं। इससे गियर शिफ्टिंग का समय कम होता है और एक्सेलरेशन के दौरान पावर में रुकावट सीमित रहती है।
लाइटिंग के लिए इसमें X-शेप्ड लाइट आइकन वाला LED हेडलाइट दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे 310 mm के दो डिस्क और पीछे 265 mm का सिंगल डिस्क मिलता है। दोनों तरफ टू-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ABS Pro स्टैंडर्ड है, जिसमें कॉर्नरिंग असिस्टेंस और पार्ट-इंटीग्रल ऑपरेशन की सुविधा मिलती है।
तीन राइडिंग मोड और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स
BMW R 12 G/S में Rain, Road और Enduro राइडिंग मोड मिलते हैं। Enduro Package के साथ Enduro Pro मोड भी दिया गया है। मोटरसाइकिल में डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR) मानक स्टैंडर्ड मिलते हैं। खास बात यह है कि ऑफ-रोड राइडिंग के दौरान जरूरत के मुताबिक DTC को बंद भी किया जा सकता है।
कितनी है कीमत?
BMW R 12 G/S को भारत में 25.40 लाख रुपये में लॉन्च किया गया है। इस मोटरसाइकिल के साथ तीन साल की वारंटी मिल रही है। ग्राहक चाहें तो चौथे और पांचवें साल के लिए भी एक्सटेंडेड वारंटी कवरेज ले सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी की तरफ से 24 घंटे और साल के 365 दिन रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा दी जाएगी। इसमें ब्रेकडाउन सपोर्ट और टोइंग जैसी मदद शामिल है।
BMW R 12 G/S के स्पेसिफिकेशन
BMW R 12 G/S में 1,170cc का एयर/ऑयल-कूल्ड बॉक्सर इंजन दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में 109 hp की पावर, 115 Nm का टॉर्क, 6-स्पीड गियरबॉक्स और कार्डन शाफ्ट ड्राइव मिलता है। इसके अन्य प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी नीचे दी गई है।
1. कीमत और इंजन स्पेसिफिकेशन
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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मॉडल
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BMW R 12 G/S
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भारत में कीमत
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₹25.40 लाख (एक्स-शोरूम)
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उपलब्ध वेरिएंट
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Pro
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इंपोर्ट
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CBU (पूरी तरह निर्मित यूनिट)
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इंजन क्षमता
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1,170cc
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इंजन का प्रकार
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एयर/ऑयल-कूल्ड, 2-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक बॉक्सर इंजन
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अधिकतम पावर
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109 hp @ 7,000 rpm
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अधिकतम टॉर्क
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115 Nm @ 6,500 rpm
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बोर
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101 mm
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स्ट्रोक
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73 mm
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कंप्रेशन रेशियो
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12.0:1
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वाल्व
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4 रेडियली अरेंज्ड वाल्व प्रति सिलेंडर
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कैमशाफ्ट
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2 ओवरहेड कैमशाफ्ट
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इंजन बैलेंसिंग
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सेंट्रल काउंटरबैलेंस शाफ्ट
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फ्यूल सप्लाई
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इलेक्ट्रॉनिक इंटेक पाइप इंजेक्शन
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इंजन मैनेजमेंट
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BMS-O डिजिटल इंजन मैनेजमेंट सिस्टम
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थ्रॉटल सिस्टम
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थ्रॉटल-बाय-वायर
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उत्सर्जन नियंत्रण
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क्लोज्ड-लूप 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर
2. परफॉर्मेंस और फ्यूल स्पेसिफिकेशन
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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अधिकतम रफ्तार
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130 mph (लगभग 209 km/h)
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फ्यूल का प्रकार
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सुपर अनलेडेड पेट्रोल
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अधिकतम एथेनॉल मिश्रण
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15% (E15)
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फ्यूल ग्रेड
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95 ROZ/RON, 90 AKI
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फ्यूल टैंक क्षमता
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4.1 गैलन (लगभग 15.5 लीटर)
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रिजर्व क्षमता
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लगभग 1 गैलन (3.8 लीटर)
3. गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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क्लच
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सिंगल-डिस्क ड्राई क्लच
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क्लच ऑपरेशन
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हाइड्रोलिक
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश
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ट्रांसमिशन
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अलग ट्रांसमिशन हाउसिंग
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ड्राइव सिस्टम
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कार्डन शाफ्ट ड्राइव
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गियर शिफ्टिंग
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शिफ्ट असिस्टेंट प्रो
4. सस्पेंशन और चेसिस
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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फ्रेम
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ट्यूबलर स्पेस फ्रेम
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फ्रंट सस्पेंशन
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45 mm अपसाइड-डाउन टेलिस्कोपिक फोर्क
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फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टमेंट
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स्प्रिंग प्रीलोड, रिबाउंड और कंप्रेशन एडजस्टेबल
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रियर सस्पेंशन
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सिंगल-साइडेड कास्ट एल्युमिनियम स्विंगआर्म
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रियर सस्पेंशन टेक्नोलॉजी
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BMW Motorrad Paralever
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रियर स्प्रिंग स्ट्रट
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सेंट्रल प्रोग्रेसिव स्प्रिंग स्ट्रट
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रियर सस्पेंशन एडजस्टमेंट
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स्प्रिंग प्रीलोड, रिबाउंड और कंप्रेशन एडजस्टेबल
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फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल
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8.2 इंच (लगभग 208 mm)
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रियर सस्पेंशन ट्रैवल
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7.8 इंच (लगभग 198 mm)
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ग्राउंड क्लीयरेंस
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9.4 इंच (लगभग 239 mm)
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व्हीलबेस
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62.2 इंच (लगभग 1,580 mm)
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कैस्टर
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4.8 इंच
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स्टीयरिंग हेड एंगल
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63.1 डिग्री
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स्टीयरिंग लॉक एंगल
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42 डिग्री
5. व्हील, टायर और ब्रेकिंग सिस्टम
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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व्हील का प्रकार
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एल्युमिनियम क्रॉस-स्पोक व्हील
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फ्रंट रिम साइज
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2.15 x 21 इंच
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रियर रिम साइज
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4.00 x 17 इंच
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फ्रंट टायर
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90/90-21
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रियर टायर
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150/70 R17
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फ्रंट ब्रेक
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310 mm के ट्विन डिस्क
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रियर ब्रेक
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265 mm का सिंगल डिस्क
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फ्रंट ब्रेक कैलिपर
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ब्रेम्बो 2-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर
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रियर ब्रेक कैलिपर
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ब्रेम्बो 2-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर
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ABS
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BMW Motorrad Integral ABS Pro
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ABS तकनीक
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पार्ट-इंटीग्रल ब्रेकिंग सिस्टम
6. डाइमेंशन और वजन
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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सीट की ऊंचाई
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33.9 इंच (लगभग 861 mm)
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इनर लेग कर्व
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76.1 इंच
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लंबाई
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88.6 इंच (लगभग 2,250 mm)
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ऊंचाई
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49.4 इंच (लगभग 1,255 mm)
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चौड़ाई
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38.2 इंच (लगभग 970 mm)
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ड्राई वजन
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476.1 पाउंड (लगभग 216 kg)
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फुल फ्यूल के साथ वजन
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504 पाउंड (लगभग 229 kg)
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अधिकतम अनुमत वजन
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948 पाउंड (लगभग 430 kg)
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पेलोड क्षमता
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443 पाउंड (लगभग 201 kg)
7. इलेक्ट्रिकल सिस्टम
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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अल्टरनेटर
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660 W
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बैटरी
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12V / 12Ah
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हेडलाइट
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LED हेडलाइट
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लाइटिंग डिजाइन
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X-शेप्ड लाइट आइकन
8. फीचर्स और राइडिंग मोड
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फीचर्स
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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राइडिंग मोड
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Rain, Road और Enduro
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अतिरिक्त राइडिंग मोड
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Enduro Pro
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गियर शिफ्टिंग
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Shift Assistant Pro
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हेडलाइट टेक्नोलॉजी
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Adaptive Headlight Pro
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हिल असिस्ट
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Hill Start Control
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क्रूज कंट्रोल
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उपलब्ध
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ग्रिप्स
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हीटेड ग्रिप्स
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ट्रैक्शन कंट्रोल
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Dynamic Traction Control (DTC)
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इंजन ब्रेक कंट्रोल
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MSR
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DTC
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ऑफ-रोड राइडिंग के लिए बंद करने का विकल्प
9. एंड्यूरो पैकेज और वारंटी
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स्पेसिफिकेशन
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BMW R 12 G/S की डिटेल्स
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एंड्यूरो पैकेज
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स्टैंडर्ड
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रियर क्रॉस-स्पोक व्हील
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18 इंच (एंड्यूरो पैकेज की जानकारी के अनुसार)
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टायर
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ऑफ-रोड टायर
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फुटरेस्ट
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एंड्यूरो फुटरेस्ट
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इंजन सुरक्षा
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इंजन गार्ड
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हैंडलबार राइजर
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20 mm
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स्टैंडिंग राइडिंग सपोर्ट
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उपलब्ध
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वारंटी
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3 साल
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एक्सटेंडेड वारंटी
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चौथे और पांचवें साल के लिए उपलब्ध
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रोडसाइड असिस्टेंस
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24 घंटे, 365 दिन
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अतिरिक्त सहायता
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ब्रेकडाउन सपोर्ट और टोइंग
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