ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। GTA 6 में सिर्फ एक्शन और रोमांच ही नहीं, बल्कि कारों का भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिलने वाला है। गेम के फुटेज में Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan और Ferrari SF90 जैसी लग्जरी कारों से लेकर BMW E30 और Nissan Skyline GT-R R32 जैसी आइकॉनिक गाड़ियों की झलक मिली है। हालांकि, Rockstar ने इनके नाम काल्पनिक रखे हैं, लेकिन डिजाइन देखकर असली कारों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। आइए जानते हैं GTA 6 में नजर आने वाली इन 7 शानदार कारों के रियल लाइफ मॉडल के बारे में।

GTA 6 की कारें और उनके असली मॉडल GTA 6 की कारें असली कार Invetero Coquette D10 Chevrolet Corvette C8 Pegassi Infernus Classic Lamborghini Diablo Grotti Cheetah '95 Ferrari Testarossa / 512 M Declasse Vigero ZX Convertible Chevrolet Camaro Vapid Caracara 4x4 Ford F-150 Raptor Progen Emerus McLaren Senna Pfister Comet S2 Cabrio Porsche 911 (992) Cabriolet BMW E30 Convertible जैसी Ubermacht Sentinel Extended Look में Jason लाल कन्वर्टिबल में बैठकर रूफ नीचे करता है और Vice City में निकलता है। कार BMW 3 Series E30 Convertible जैसी दिखती है। E30 का उत्पादन 1982 से 1994 तक हुआ था। कॉम्पैक्ट आकार और रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट ने इसे लोकप्रिय बनाया। GTA में इसे Übermacht Sentinel कहा जाता है।

Rolls-Royce Cullinan जैसी लग्जरी SUV एक मिशन में Jason और Lucia निजी जेट से पहुंचे अमीर मेहमान को सेफ्टी करते हुए दिखाई देते हैं। एयरपोर्ट से निकलने वाले काले SUVs के काफिले में खिलाड़ी की कार Rolls-Royce Cullinan जैसी दिखती है। 2018 में पेश हुई Cullinan, Rolls-Royce की पहली SUV है। इसकी बड़ी ग्रिल और रोड प्रेजेंस लग्जरी दिखाती है।

Lamborghini Urus से इंस्पायर Pegassi SUV एक Pegassi SUV का डिजाइन Lamborghini Urus से मिलता है। ढलान वाली रूफलाइन और तीखे बॉडी पैनल इसे स्पोर्टी बनाते हैं। Pegassi, GTA में Lamborghini से इंस्पायर काल्पनिक ब्रांड है। असली Urus SUV की उपयोगिता के साथ Lamborghini की आक्रामक स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस जोड़ती है। गेम में इसे Pegassi Toros कहा जा रहा है, लेकिन Rockstar की पुष्टि के बिना नाम निश्चित नहीं है।

Ferrari SF90 से इंस्पायर Grotti Furia रात की स्ट्रीट-रेसिंग सीक्वेंस में Nissan Skyline GT-R R32 और Porsche Cayman के साथ एक एक्सॉटिक कार दिखती है, जिसे Ferrari SF90 से इंस्पायर माना जाता है। असली SF90 Stradale प्लग-इन हाइब्रिड सुपरकार है। इसमें ट्विन-टर्बो V8 और तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 1,000 मेट्रिक हॉर्सपावर देते हैं। Grotti Furia सिर्फ SF90 की कॉपी नहीं है। इसमें Ferrari 488 Pista समेत कई कारों की झलक है।

Nissan Skyline GT-R R32 रेसिंग सीन में Nissan Skyline GT-R R32 नियॉन अंडरग्लो के साथ नजर आती है। असली R32 GT-R को टूरिंग-कार रेसिंग में दबदबे के बाद Godzilla नाम मिला था। इसका ATTESA E-TS ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम और टर्बोचार्ज्ड RB26DETT इनलाइन-6 इंजन इसकी पहचान रहे हैं।

Mercedes-Benz E-Class जैसी Benefactor Schafter एक पुलिस चेज में Lucia काली सेडान चलाती है, जबकि Jason पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर पुलिस पर गोली चलाता है। यह कार Mercedes-Benz E-Class जैसी दिखती है और GTA में Benefactor Schafter कहलाती है। असली E-Class लग्जरी एग्जीक्यूटिव कार है और इसके पावरफुल वेरिएंट भी हैं। Schafter नाम पहले भी GTA सीरीज में आ चुका है।

Chevrolet Chevelle जैसी Muscle Car शुरुआत में Jason और Lucia अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद लाल मसल कार चुराते हैं। इसका डिजाइन Chevrolet Chevelle जैसा है। सीन में खिड़की तोड़कर या slim jim से कार खोलने के तरीके दिखते हैं। असली Chevelle का उत्पादन 1964 से 1977 तक हुआ। इसके SS वर्जन खास तौर पर लोकप्रिय रहे।

GTA 6 में कार कलेक्शन और कस्टमाइजेशन कार उन खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकती है जिन्हें गाड़ियां इकट्ठा करना पसंद है। कोई अमेरिकी मसल कार चुनेगा, तो कोई जापानी स्ट्रीट रेसर या यूरोपीय एक्सॉटिक कार। पिछले GTA गेम्स में पेंट, व्हील, परफॉर्मेंस अपग्रेड और बॉडी किट से बदलाव किए जा सकते थे। GTA 6 के फुटेज में नियॉन अंडरग्लो वाली मॉडिफाइड कारें दिखती हैं, इसलिए कस्टमाइजेशन को लेकर उम्मीदें हैं। हालांकि, विकल्पों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।