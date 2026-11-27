ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। BMW Motorrad ने भारत में अपडेटेड M 1000 RR को 59.90 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। भारत में आने वाला यह मॉडल स्टैंडर्ड तौर पर M कॉम्पटिशन पैकेज के साथ आता है और इसे BMW क M कलर के ग्राफिक्स के साथ ब्लैकस्टॉर्म मेटैलिक कलर में पेश किया गया है। इस अपडेट में पावरफुल इंजन, नया एयरोडायनामिक्स, चेसिस में बदलाव और इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्टेंस शामिल हैं।

इंजन पावर और टॉप-स्पीड M 1000 RR का अपडेटेड 999cc इनलाइन 4-सिलिंडर इंजन 14,500rpm पर 218hp की पावर देता है जो पहले से 6hp ज्यादा है तो वहीं इसका पीक टॉर्क 11,100rpm पर 113nm है। वहीं, BMW का दावा है कि इसकी टॉप-स्पीड 300kmph से भी ज्यादा है। इंजन में किए गए बदलावों में नया सिलिंडर-हेड पोर्ट डिजाइन, नया कंबसन-चैंबर आकार और बदले हुए इनटेक व एग्जॉस्ट वॉल्व ज्योमेट्री के साथ फुल-शाफ्ट टाइटेनियम वॉल्व शामिल है।



इस बाइक के टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम को भी अपडेट किया गया है जिसमें फिर से डिजाइन किए गए सिलिंडर-हेड फ्लैंग्स, ओवर हेडर इनलेट्स और एक अपडेटेड प्री-साइलेंसर दिया गया है।

वजन और टायर साइज BMW M 1000 RR मोटरसाइकिल का वजन 194kg, सीट हाइट 865mm और व्हीलबेस 1,458mm है। इसके अलावा इस बाइक में 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जिसमें लगभग 4 लीटर का रिजर्व शामिल है। वहीं, इसके टायर्स की बात करें तो आगे की तरफ 12070 R17 और पीछे की तरफ 200/55 R17 है।