BMW F 450 GS का Sport वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत और क्या-क्या हैं फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। BMW Motorrad ने भारत में Sport वेरिएंट की शुरुआत के साथ F 450 GS लाइन-अप को पूरा कर लिया है। इस नए वेरिएंट में खास Racing Red पेंटवर्क दिया गया है जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है। इस नए वेरिएंट के आने से पहले भारत में F 450 GS को तीन वेरिएंट्स Base, Exclusive और GS Trophy में पेश किया जाता था।

फीचर्स इक्विपमेंट्स और कीमत F 450 GS Sport वेरिएंट में स्पोर्ट सस्पेंशन, गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो और राइडिंग मोड्स प्रो दिए गए हैं। इसके अलावा, इसके एडवेंचर फोकस्ड कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए इसमें ऑफ-रोड फुटरेस्ट, क्लियर रैलीज विंडस्क्रीन, ब्लैक हैंड प्रोटेक्टर्स और प्लास्टिक इंजन गार्ड मिलते हैं। यह वेरिएंट ERC को छोड़कर GS Trophy के सभी फीचर्स के साथ आता है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.90 लाख रुपए है।

इंजन और डिजाइन इस बाइक में नया तैयार किया गया 2-सिलिंडर इनलाइन इंजन दिया गया है जो 48hp की पावर और 43nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में खास X-शेप की फुल-LED हेडलैंप, खास GPS फ्लाईलाइन और सिग्नेचर फ्रंट बीक राइडर्स को काफी पसंद आ सकते हैं। BMW F 450 GS में ABS Pro, डायनानिक ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनामिक ब्रेक कंट्रोल और इंजन ड्रैग कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।