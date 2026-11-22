ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपने लोकप्रिय स्कूटर 2026 Suzuki Access 125 को नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके चुनिंदा वेरिएंट्स में नए कलर शेड्स शामिल किए हैं, जबकि स्कूटर का डिजाइन, फीचर्स और इंजन पहले जैसा ही रखा गया है। नए रंगों के साथ वेरिएंट्स की उपलब्धता और फीचर सेट भी ग्राहकों को विकल्प देते हैं।

कितनी है कीमत? नई Suzuki Access 125 के Standard Edition की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 83,086 रुपये है, जबकि टॉप Ride Connect TFT ABS Edition की कीमत 1,03,780 रुपये है। नई कलर रेंज 23 नवंबर 2026 से देशभर की सुजुकी अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध होगी।

मिले ये नए कलर स्कूटर में दो नए कलर में लेकर आया गया है। मैटेलिक रॉयल ब्रॉन्ज, राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट ABS अलग-अलग होंगे। मैटेलिक मैट बोर्डो रेड सिर्फ टॉप राइड कनेक्ट TFT ABS के लिए अलग है। पर्ल मैट एक्वा सिल्वर को भी राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट ABS की कलर की लिस्ट में शामिल किया गया है।