ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Volkswagen Virtus Facelift भारत में 11 दिसंबर 2026 को लॉन्च होने वाली है। इसे साल 2022 में पहली बार पेश किया गया था। उसके बाद से अब इस सेडान को पहला मिड-लाइफ अपडेट मिलने वाला है। कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले डिजाइन और एक्सटीरियर के पर्दा उठा दिया है। आइए जानते हैं कि नई वोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट में क्या कुछ खास होगा?

एक्सटीरियर में क्या बदला? नई Volkswagen Virtus facelift के डिजाइन में कई छोटे लेकिन जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसके फ्रंट प्रोफाइल को अपडेटेड बंपर, नई ग्रिल और नए डिजाइन वाले एयर इनटेक के साथ पेश किया गया है। फ्रंट बंपर में LED फॉग लैंप दिए गए हैं, जबकि निचले एयर इनटेक में डायमंड-पैटर्न डिजाइन देखने को मिलता है। इसके अलावा, ग्रिल को भी हल्का रिवाइज किया गया है, जिससे कार का फ्रंट लुक पहले से अलग नजर आता है।

साइड प्रोफाइल में नए 16-इंच ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं। कार में रेड GT बैज पहले की तरह बरकरार रखे गए हैं। हालांकि, मौजूदा मॉडल में फ्रंट फेंडर पर मिलने वाले बैज को फेसलिफ्ट वर्जन में आगे के दरवाजों पर शिफ्ट कर दिया गया है।

360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलने की उम्मीद नई Volkswagen Virtus facelift के फ्रंट बंपर पर कैमरा पॉड और फ्रंट पार्किंग सेंसर दिखाई दे रहे हैं। इन बदलावों से संकेत मिलता है कि फेसलिफ्ट मॉडल में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है। इसके साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर भी एक नया फीचर हो सकता है। ये दोनों फीचर्स पार्किंग और तंग जगहों पर कार को चलाने में ड्राइवर की मदद कर सकते हैं।

केबिन में मिल सकता है नया डिजिटल डिस्प्ले Volkswagen Virtus facelift के केबिन का ओवरऑल लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा रहने की संभावना है। हालांकि, इसे नया बनाने के लिए कंपनी नई अपहोल्स्ट्री और अपडेटेड ट्रिम मटेरियल दे सकती है। इससे केबिन के लुक और फील में बदलाव देखने को मिल सकता है।

फीचर्स की बात करें तो नई Virtus में 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसके मौजूदा 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी अपडेटेड यूजर इंटरफेस (UI) और AI वॉयस असिस्टेंट दिया जा सकता है। ये बदलाव Taigun facelift में भी देखने के लिए मिल चुके हैं। इसके अलावा, कार के HVAC सिस्टम में वेरिएबल ज्योमेट्री कंप्रेसर मिलने की संभावना है, जो AC की कूलिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

इंजन और गियरबॉक्स में क्या होगा बदलाव? Volkswagen Virtus facelift में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन जारी रहने की उम्मीद है। कंपनी की तरफ से इंजन लाइनअप में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, 1.0-लीटर इंजन के साथ ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकता है। फेसलिफ्ट मॉडल में नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है।