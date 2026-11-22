ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept पेश हुई। यह कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ID. Polo GTI पर बेस्ड है और उसी MEB+ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है। हालांकि, इसे ज्यादा स्पोर्टी और ट्रैक-केंद्रित बनाने के लिए एक्सटीरियर व इंटीरियर में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें पहले से ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रोडक्शन मॉडल आएगा या नहीं।

Volkswagen Polo GTI Clubsport का डिजाइन रेगुलर ID. Polo GTI में चार दरवाजे मिलते हैं, जबकि Clubsport Concept को टू-डोर बॉडी स्टाइल दिया गया है। यह बदलाव इसे ज्यादा स्पोर्टी पहचान देता है। मूल मॉडल के डिजाइन संकेतों को बरकरार रखते हुए इसमें आक्रामक बॉडी किट शामिल की गई है। इसके फ्रंट, साइड और रियर में किए गए बदलाव इसे सामान्य ID. Polo GTI से अलग और ट्रैक-ओरिएंटेड लुक देते हैं।

इसके अगले हिस्से में नया और ज्यादा आक्रामक बंपर दिया गया है। हेडलैंप्स के पास वेंट्स और बोनट पर स्कूप जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये कार के फ्रंट लुक को ज्यादा रेसिंग-प्रेरित बनाते हैं। Volkswagen ने स्टैंडर्ड मॉडल की डिजाइन थीम को पूरी तरह बदलने के बजाय उसमें स्पोर्टी एलिमेंट्स जोड़े हैं, जिससे कॉन्सेप्ट की अलग पहचान बनती है।

साइड से देखने पर इसमें ब्लैक ORVMs, व्हील आर्च पर वेंट्स, दरवाजों के निचले हिस्से में डेकल्स और ब्लैक साइड स्कर्ट्स मिलती हैं। इसमें ब्लैक BBS रिम्स दिए गए हैं, जिनके बाहरी किनारों पर रेड फिनिश है। इन रिम्स पर ब्रिजस्टोन पोटेंज़ा टायर्स लगाए गए हैं। ये बदलाव कार के साइड प्रोफाइल को ज्यादा स्पोर्टी बनाने का काम करते हैं।

पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल-लैंप डिजाइन स्टैंडर्ड ID. Polo GTI से लिया गया है। हालांकि, Clubsport Concept में ज्यादा चौड़ा और आक्रामक बंपर मिलता है। इसके साथ डिफ्यूजर और छत पर बड़ा कार्बन-फाइबर स्पॉइलर दिया गया है। इस तरह रियर डिजाइन में भी ऐसे बदलाव किए गए हैं।

Volkswagen Polo GTI Clubsport का इंटीरियर इंटीरियर का बेसिक लेआउट स्टैंडर्ड मॉडल जैसा है, लेकिन इसे ट्रैक इस्तेमाल के हिसाब से बदला गया है। आगे ड्राइवर और यात्री के लिए Recaro रेसिंग बकेट सीटें दी गई हैं, जिनमें 5-पॉइंट हार्नेस मिलता है। पीछे की सीटों और बूट स्पेस को हटा दिया गया है। उनकी जगह रेड रोलओवर बार लगाए गए हैं। केबिन में माइक्रोफाइबर ट्रिम और कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग भी दी गई है।

Volkswagen Polo GTI Clubsport की बैटरी इस कॉन्सेप्ट में 52kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो रेगुलर ID. Polo GTI में भी मिलता है। इसके साथ ID. Tiguan से ली गई फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है। यह मोटर 367hp की पावर और 550Nm का टॉर्क जनरेट करती है। Volkswagen के मुताबिक, यह स्टैंडर्ड ID. Polo GTI से 141hp ज्यादा पावर और 321Nm ज्यादा टॉर्क है।

4.7 सेकंड में 0-100kmph की स्पीड Volkswagen का दावा है कि इस कॉन्सेप्ट की पावर कुछ समय के लिए 394hp तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी टॉप स्पीड 240kmph बताई गई है। लॉन्च कंट्रोल के साथ यह 0 से 100kmph की रफ्तार 4.7 सेकंड में पकड़ सकती है। यह स्टैंडर्ड ID. Polo GTI से 2.1 सेकंड तेज है।