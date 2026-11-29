ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जर्मन कार निर्माता Volkswagen ने अपनी पॉपुलर Golf GTI सीरीज के 50 साल पूरे होने के मौके पर नई Volkswagen Golf GTI 1976 से पर्दा उठा दिया है। यह एक लिमिटेड-एडिशन मॉडल है, जिसे खास तौर पर GTI की 50 साल पूरे होने पर तैयार किया गया है। कंपनी इसकी केवल 1,976 यूनिट बनाएगी। इस कार को 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक आयोजित Essen Motor Show में पेश किया गया है। यूरोप में इसकी बिक्री 2027 की पहली तिमाही में शुरू होगी।

Volkswagen Golf GTI 1976 का इंजन नई Golf GTI 1976 में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 325PS की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। मौजूदा GTI लाइनअप में यह एक खास मॉडल है, क्योंकि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।

Volkswagen के मुताबिक, इस स्पेशल एडिशन की पावर Golf GTI Edition 50 के बराबर है। वहीं, यह मौजूदा Golf GTI Clubsport से 24PS ज्यादा पावर जनरेट करती है। कंपनी ने इस मॉडल के जरिए उन GTI प्रशंसकों की मांग को पूरा करने की कोशिश की है, जो ज्यादा पावर के साथ मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार चाहते हैं।

Volkswagen Golf GTI 1976 में मिलेंगे एडवांस्ड चेसिस फीचर्स कार के स्टैंडर्ड फीचर्स में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (DCC), इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाला फ्रंट डिफरेंशियल लॉक और प्रोग्रेसिव स्टीरिंग शामिल हैं। इसका फ्रंट डिफरेंशियल लॉक Golf GTI Clubsport से लिया गया है। इसके अलावा, इसमें Clubsport का Special Driving Profile भी दिया गया है। यह ड्राइविंग मोड पावरट्रेन, स्टीयरिंग और DCC स्पोर्ट्स चेसिस की सेटिंग को एक-दूसरे के अनुसार एडजस्ट करता है। इसे खास तौर पर Nürburgring Nordschleife की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

Volkswagen इस लिमिटेड-एडिशन कार के साथ वैकल्पिक GTI Performance Package भी पेश करेगी। इस पैकेज में Volkswagen R का हल्का R-Performance एग्जॉस्ट सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें टाइटेनियम टेलपाइप मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें 19-इंच Warmenau फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स भी शामिल होंगे, जो स्टैंडर्ड अलॉय व्हील्स के मुकाबले हल्के हैं।

इस पैकेज में परफॉर्मेंस चेसिस को भी अपडेट किया गया है। यह Clubsport के चेसिस सेटअप की तुलना में 5mm नीचे है। इसमें ज्यादा मजबूत सस्पेंशन माउंटिंग, संशोधित व्हील कैरियर और फ्रंट एक्सल पर कैंबर बढ़ाने के लिए बदलाव किए गए हैं। रियर एक्सल पर भी शॉक एब्जॉर्बर माउंटिंग और व्हील कैरियर में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, DCC एडैप्टिव चेसिस कंट्रोल, व्हीकल डायनेमिक्स मैनेजर, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और ESC के लिए खास सेटिंग्स दी गई हैं।

Volkswagen Golf GTI 1976 का डिजाइन डिजाइन की बात करें तो Golf GTI 1976 में कई खास बदलाव किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देते हैं। इसके फ्रंट स्प्लिटर पर अतिरिक्त रेड GTI लाइन दी गई है, जबकि कार पर GTI 1976 की बैजिंग भी मिलती है। रूफ स्पॉइलर और एक्सटीरियर मिरर के अंदर की तरफ खास ग्राफिक्स दिए गए हैं।

इसके एक्सटीरियर मिरर पर ग्लॉस-ब्लैक कवर मिलते हैं। साथ ही, इन मिरर से जमीन पर GTI 1976 ग्राफिक प्रोजेक्ट होता है, जो कार को खास लुक देता है। फ्रंट और रियर Volkswagen लोगो के साथ रियर साइड विंडो पर मौजूद बैज को भी डार्क फिनिश दी गई है।

Volkswagen Golf GTI 1976 में स्टैंडर्ड तौर पर 19-इंच Queenstown अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इनका डिजाइन GTI की पहचान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी इस कार को तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश करेगी। इनमें प्योर व्हाइट, ग्रेनाडिला ब्लैक मेटैलिक और टॉरनेडो रेड शामिल हैं।

Golf GTI 1976 का इंटीरियर कार के केबिन में भी कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जो इसके 1976 में पेश हुए पहले Golf GTI मॉडल की याद दिलाते हैं। इसमें गोल्फ बॉल जैसी डिजाइन वाला गियर नॉब दिया गया है। यह ओरिजनल Golf GTI के गियर नॉब को ट्रिब्यूट देता है।

इसके अलावा, केबिन में नए डिजाइन वाली GTI स्पोर्ट सीटें, आगे की दोनों बाहरी सीटों के लिए रेड सीट बेल्ट और रेड एक्सीलरेटर पेडल दिया गया है। कार के मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील पर ArtVelours फिनिश मिलती है। डैशबोर्ड और फ्रंट डोर ट्रिम पर कार्बन फिनिश वाले डेकोरेटिव इंसर्ट भी दिए गए हैं। डोर सिल प्लेट पर GTI 1976 की लेटरिंग की गई है।

50 साल की GTI विरासत Volkswagen की GTI सीरीज की शुरुआत साल 1976 में हुई थी। कंपनी के मुताबिक, अब तक दुनियाभर में 25 लाख से ज्यादा Volkswagen Golf GTI मॉडल बेचे जा चुके हैं। समय के साथ GTI नाम कंपनी की पहचान बन गया है। Golf के अलावा Lupo, up!, Polo और Scirocco के भी GTI मॉडल पेश किए जा चुके हैं।

मौजूदा Volkswagen GTI लाइनअप में ID. Polo GTI, ID.3 GTI, Golf GTI और Golf GTI Clubsport शामिल हैं। Essen Motor Show में कंपनी ने ऑल-इलेक्ट्रिक ID. Polo GTI Clubsport Concept को भी पेश किया है। यह कॉन्सेप्ट कार 270kW (367PS) की पावर और 240kmph की टॉप स्पीड के साथ आती है। इसे रेसट्रैक के लिए तैयार किए गए इलेक्ट्रिक GTI कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया है।