517km रेंज, ABS और 1240 लीटर बूट स्पेस वाली ये MPV हुई 4 लाख रुपए सस्ती, 30 मिनट में 70% होती है चार्ज

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक SUV से अलग Vinfast अब भारत में VF MPV 7 के साथ 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने 15 अप्रैल 2026 के VF MPV 7 को लॉन्च किया था जिसका मुकाबला BYD eMax 7 से है। लॉन्च के बाद, यानी अप्रैल 2026 में VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपए थी लेकिन अब इस गाड़ी की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है।

कीमत में कटौती कंपनी ने जब VF MPV 7 को 24.49 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था तब इनकी टैगलाइन थी- One India One Price। हालांकि, अब Vinfast ने 4.1 लाख रुपए की कटौती की है। नवंबर 2026 में अब Vinfast VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत 20.39 लाख रुपए रह गई है जो कंपनी के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। एक्स-शोरूम कीमत पर यह कटौती सीधे 4.1 लाख रुपए की है।

बाकी गाड़ियों की कीमत इसी सेगमेंट में आने वाली Mahindra XEV 9S जैसी बाकी 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियां वर्तमान में 20.65 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और MG Tomahawk EV 19.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। वहीं, दूसरी तरफ BYD eMax 7 एक डायरेक्ट इंपोर्ट है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 27.9 लाख रुपए से शुरू होती है।

बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस Vinfast VF MPV 7 में 60.13kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार चार्ज करने पर 517 किमी (ARAI) तक की रेंज देने का दावा करता है। वहीं, इस गाड़ी को एक कंपैटिबल डीसी चार्जर से 10-70% चार्ज होने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। इसमें मिलने वाली बैटरी 204PS की पावर और 280nm का टॉर्क जनरेट करती है और सिर्फ 9 सेकंड में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

इसके अलावा, इसमें 126 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जिसे बढ़ाकर 1,240 लीटर तक किया जा सकता है। सेफ्टी फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 4 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और रोल ओवर मिटिगेशन मिलता है। VF MPV 7 में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर और रियर-व्यू या 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।